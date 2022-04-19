內房｜德信中國微跌不足3%　羅兵咸永道辭任核數師

羅兵咸永道再辭任內房核數師一職。德信中國(2019)公布，羅兵咸永道已辭任公司核數師。公司同時委任開元信德為新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後之臨時空缺，任期直至公司下屆股東周年大會結束。兩者均自4月14日生效。

羅兵咸永道於其辭任函中載述，於審核該集團截至2021年12月底止年度財務報表的過程中，羅兵咸永道取得有關該公司附屬公司兩筆存款的銀行確認，其有關的銀行回函結果與銀行函證有所出入。該兩筆2.5億和3億元人民幣的存款為保證金賬戶，存在凍結、擔保或其他使用限制，德信中國用該保證金為供應商提供質押擔保。公司管理層須盡快提供進一步解釋和資料。

羅兵咸又提到，需德信中國提供所要求的跟進資料，受包括中國杭州的內地多個省市的新冠肺炎疫情防控影響而進度落後；及鑑於上文所述，由於時間緊湊而羅兵咸永道現時尚未取得充分合適的解釋和資料，且受中國新冠疫情影響，羅兵咸永道未能合理估計，就該集團有關截至2021年12月底止年度的年度業績完成所有審核工作所需時間。

德信中國指，由於中國因應中國近期新冠疫情反覆而實施的防控政策，集團的財務報告及審核程序受到不利影響。羅兵咸永道已確認在其角度而言，除以上所述外，概無其他事項須提請公司股東或債權人垂注。

德信中國現報3.04元，挫2.3%。