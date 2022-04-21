《人民日報》：各方面政策適時發力　更加有效支持實體經濟發展

《人民日報》今日（21日）發表文章，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。在此背景下，各方面政策適時靠前發力，更加有效支持實體經濟發展。

文章提到，實體經濟是經濟社會發展的基石，也是保障人民群眾生活的物質基礎。當前，在百年變局和世紀疫情交織的複雜形勢下，中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。在此背景下，各方面政策適時靠前發力，更加有效支持實體經濟發展，穩定實體經濟預期和信心，有助於暢通經濟大循環，顯著增強中國經濟的內生動力和質量優勢。

文章認為，由於疫情影響，一些企業的生產經營活動受阻。當務之急是全力以赴保供穩鏈，同時，要加大穩健的貨幣政策實施力度，切實推動金融機構增強信貸投放能力，向實體經濟合理讓利。特別是加大對小微企業、科技創新、綠色發展的支持，降低企業綜合融資成本。

文章指出，積極的財政政策也要提升實施效能，一方面做好退稅減稅降費政策精準「滴灌」，讓留抵退稅、出口退稅直接助力實體企業輕裝前行、恢復發展，另一方面發揮重大項目的牽引撬動作用，統籌把握國債、地方債發行，加快項目開工和建設，儘快形成實物工作量。