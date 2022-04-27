港交所歐冠昇：截至上周末有180間公司排隊申請上市

港交所（0388）今日公布首季業績，集團行政總裁歐冠昇出席傳媒簡布會，他認為儘管第一季市場持續弱勢，但對本港市場潛力仍然保持樂觀，並指出最新有達180間企業排隊申請上市，形容是非常多公司有興趣選擇在港上市。

歐冠昇稱，目前市場出現疲態，港交所無法改變現狀，但可以在控制範圍之內採取行動、作出回應。港交所繼續做好基礎建設，完善海外上市的機制，吸引更多公司赴港上市。他表示，截至首季末，本港有約150家公司排隊上市，而在本周末最新數字已增至180家。

現時身處內地的歐冠昇，透露過去一個月的行程，先後到訪北京、深圳等地，而現身處廣州。他未有透露內地之行會見對象，僅強調面對面會談相當重要，而內地的合作夥伴及監管部門給予很多支持，而未來數日他繼續於內地停留。

對於港交所旗下LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）原定本月卸任，今卻意外宣布留任。歐冠昇稱，張柏廉是優秀的專業人士，LME董事會亦非常信任他，故得到董事會支持留任，很高興可以與他繼續合作。LME上月因突然暫停鎳市交易，遭到英國監管機構調查，歐冠昇指，事情是前所未有，集團內部亦作出一些審查，而預計4月底英國相關部門將會公布審查報告。

市場消息指，由鼎珮資產管理支持的特殊目的收購公司（SPAC）Vivere Lifesciences Acquisition Corp暫停在港上市計劃，原因是市場高度波動，正等待市場回穩才考慮建簿。

歐冠昇回應指，現時市場情緒疲軟，相信不會有一擁而上的情況出現，強調目前在港的11個「積極申請」，均是精挑細選，不期望香港如美國般有數百宗上市。