港大研究︰指數基金較「服從」企業管理層　須建機制發揮監察功能

指數基金﹙Index Funds﹚近年大行其道，以美國為例，指數基金和交易所買賣基金﹙ETF﹚是大部分美國大企業的最大股東。所謂指數基金，指以跟蹤特定市場或主題指數表現為目標的基金，好處包括管理費通常低於主動型基金及可分散風險。不過，港大經管學院近日發表研究報告，發現被動型指數基金日漸受市場歡迎，市場份額漸高，卻不利於上市公司企業管治，原因是指數基金不是有效的監察者，往往「服從」於企業管理層。

指數基金投票意向 傾向跟從企業管理層

港大研究顯示，指數基金現持有美國互惠基金和交易所買賣基金﹙ETF﹚資產總值逾25%，它們相對「服從」，可從「投票」及「沽出股票」兩個行動，觀察有否監察好它們投資組合內的公司。就投票而言，研究發現，與主動型基金相比，指數基金跟從企業管理層意向投票的機率高12.5%，特別是在釐定薪酬、董事選舉及鞏固企業管冶上，傾向跟從企業管理層意向投票。

與此同時，在有共識的提案項目上，主動型基金和指數基金的投票結果沒有分別，但在有爭議的提案項目上，指數基金傾向跟從管理層意向投票，指數基金與主動型基金跟從管理層意向投票的比率分別為53%及47%，就企業管治相關的提案上，指數基金跟從管理層意向投票。此外，投棄權票作為一種表達反對的方式，與指數基金相比，主動型基金投棄權票的機率顯著較高（6%）。

研究發現，即便是管理資產規模龐大的指數基金，也少監察組合內的公司。﹙資料圖片﹚

指數基金較少沽出股票

至於沽出股票，研究發現，長遠而言，指數基金並不會一直持有指數中的所有股票，亦會沽出部分股票，然而，與主動型基金相比，指數基金較少有沽出股票的情況，即使輸掉提案亦不會沽出股票。研究認為，這表示指數基金不會利用沽出股票迫使企業維持良好管治。

負責有關研究的港大經管學院金融學教授Roni Michaely指出，即便是管理資產規模龐大的指數基金，表現與小型指數基金無異，同樣具較少誘因監察組合內的公司。

他建議，設立一些規例，要求指數基金發揮更多監察角色，雖然此舉會增加收費結構，但亦無可避免，且須考慮對於公司帶來的整體價值。Michaely又建議，必須建立新一套機制，讓指數基金協助建立透明度高的市場，以監察上市公司，避免舞弊等。