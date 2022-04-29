內銀公布首季業績 工行、農行、交行多賺介乎5.7%至7.4%
撰文：黃捷
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內銀陸續公布今年首季業績，普遍利潤逾半成。
工行首季多賺5.7%
工商銀行(1398)公布，截至3月底止第一季，股東應佔溢利906.33億元(人民幣‧下同)，按年增長5.72%，每股盈利0.25元。
期內，營業收入2,268.58億元，按年增長5.95%。其中，利息淨收入1,772.81億元，增長6.41%。年化淨利息收益率2.1%。
期末，不良貸款餘額3,068.87億元，較去年末增加134.58億元；不良貸款率1.42%，與去年末持平；撥備覆蓋率209.91%，升4.07個百分點。
農行首季多賺7.4%
農業銀行(1288)公布，截至3月底止第一季，股東應佔溢利707.5億元(人民幣‧下同)，按年升7.42%，每股盈利0.2元。
期內，實現營業收入2058.57億元，按年升5.84%。其中，淨利息收入1509.68億元，按年增長7.75%。淨利息收益率為2.09%。
截至3月底，不良貸款餘額2544.49億元，較去年末增加86.67億元；不良貸款率1.41%，較去年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率307.50%，較去年末上升7.77個百分點。
交行首季多賺6.3%
交通銀行(3328)公布，截至3月底止首季，股東應佔溢利233.36億元，按年增長6.33%，每股盈利0.31元。
期內，淨經營收入按年升7.76%至737.17億元。其中，利息淨收入425.33億元，按年增10.32%；淨利息收益率1.56%，按年升2個基點。
截至3月底，不良貸款餘額1018.37億元，較去年末增5.21%；不良貸款率1.47%，較去年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率166.66%，較去年末上升0.16個百分點；撥備率2.45% ，較上年末下降0.01個百分點。