物管支援計劃推出優化安排　截止申請日期延長至5月31日

物業管理業監管局（監管局）今天公布，獲民政事務總署委託執行的「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」（「物管支援計劃」）由即日起推出優化安排，並延長申請截止日期至2022年5月31日，以鼓勵更多合資格物業的物業管理（物管）公司、公契經理人及業主組織為從事與環境衞生或保安有關工作的前線物管人員作出申請。

在優化安排下，物管公司、公契經理人及業主組織如為其直接聘請於合資格物業內從事與保安或環境衞生有關工作的前線物管員工申請資助，合資格物業內每幢樓宇的津貼名額為100個。如為就有關物業聘請的清潔／保安服務承辦商所僱用的前線物管員工或／及物業內個別處所（例如百貨公司、診所、健身室、教會、停車場等）聘請的前線物管員工作出申請，合資格物業內每幢樓宇可另外獲得100個津貼名額。申請者可透過網上申請系統提交申請，或於「物管支援計劃」專題網站下載註明「優化安排」的申請表格並郵寄或投遞至監管局辦事處。

另外，提交申請的物管公司、公契經理人及業主組織可就每名成功申請津貼的前線物管員工於受資助期內提供服務的月數，獲發每月港幣100元的行政費用，以鼓勵為直接或非直接聘用的前線物管員工申請資助。監管局待收妥有關物管公司、公契經理人及業主組織在指定日期內提交的發放津貼報告後，會安排發放上述行政費用。

監管局主席謝偉銓表示，優化安排提供誘因獎勵物管公司、公契經理人及業主組織為直接或非直接聘用的前線物管人員提交津貼申請，津貼名額已增加，申請限期亦延長至5月31日。我想趁此機會再次呼籲合資格物業的物管公司、公契經理人或業主組織把握時間把握機會，於5月31日前作出申請，讓在疫情下盡心盡力參與防疫抗疫工作的前線物管人員能及早受惠。