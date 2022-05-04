Bowtie：自願醫保客戶已過萬　疫情無阻首季保費收入翻倍

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）表示，在港面世3年以來，累計自願醫保客戶超過1萬，即使受到第五波疫情衝擊，今年首季自願醫保保費收入仍按年增加1倍。現時總保障額已突破400億元，為超過6萬名港人提供保障。

公司表示，於過去3年間增長不斷，尤其是自願醫保產品的表現強勁。於今年1月，自願醫保客戶量突破1萬名，在第五波疫情底下今年首季自願醫保保费收入仍按年增長1倍，每月新增近千名自願醫保客戶。平均計算，自願醫保年度保費收入增加了60% ，由每保單每年2,500元增至4,000元。

免費升級自願醫保計劃

Bowtie為慶祝三周年，將會再度為所有自願醫保「靈活計劃」客戶免費升級保障，公司指出，在過去3年醫療通脹持續飆升的形勢下，亦未曾上調保費，令受保人獲得保障。

展望未來，公司指，將會繼續專注自願醫保及團體保險等多元化保險業務，現時總客戶人數接近4萬，多數是30歲以下的人士，另外亦會考慮拓展醫療診所。

Bowtie資深顧問曾俊華表示，Bowtie 的誕生重構了本地醫療生態，讓香港人在公營醫療服務外，能透過可負擔的醫療保障獲得選擇私營醫療的能力。大家能適時獲取服務的同時，亦可幫助解決公私營醫療服務失衡的情況。