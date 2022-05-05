滙豐或分拆亞洲業務？　摩通：收入減少兼引監管風險　落實機會微

近日傳滙豐（0005）的股東平保（2318）提出，希望董事會同意將銀行一分為二，把亞洲業務分拆出來，以釋放更大估值。不過，有大行認為，倘若滙豐分拆亞洲業務，將令收入降低，並引來監管風險，估計最終落實機會不大。

摩根大通發表報告表示，滙豐近日股價彈高，其表現優於同業，相信部分原因是市場憧憬其或潛在分拆亞洲業務不斷升溫。但該行指要注意是按去年數據，滙豐旗下亞洲業務的的稅前資產回報率（ROA）為102個點子，對比集團總體是74個點子，若滙豐分拆其亞洲業務，可能會削弱其全球網絡及其跨境銀行業務，從而導致市場份額和收入下降。

摩通指出，滙豐在環球銀行及資本市場（GBM）中，相關亞洲分部的收入中約50%來自美洲、歐洲或英國的客戶，倘若重組代價高昂，甚至會導致監管審查日益嚴格，故滙豐不太可能實行分拆旗下亞洲業務，市場最終可能失望。

此外，該行預計，在香港加息前景改善和宏觀趨勢改善的背景下，本地銀行的盈利和估值將上升，相比滙豐，該行更看好中銀香港（2388）及恒生（0011）、以及渣打集團（2888）。而該行維持對滙豐評級「增持」及目標價63元。