本港3月份零售業總銷貨值按年跌13.8%　首季跌7.6%

政府公布，今年3月份零售業總銷貨價值的臨時估計為238億元，按年跌13.8%；與去年同期比較，2022年首季零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.6%。

其中，3月份網上銷售佔11.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為28億元，較去年同月升30.9；今年1月與2月合計的零售業網上銷售價值的修訂估計，按年升39%；與去年同期比較，今年首季的零售業網上銷售價值的臨時估計上升36.3%。

扣除其間價格變動後，3月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌16.8%；另外今年1月與2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同期下跌4.9%。

珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物挫近四成

按零售商分類，其他未分類消費品的銷貨價值下跌1.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品（銷貨價值下跌4.5%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌3.3%）；百貨公司貨品（下跌16.9%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌36.8%）；藥物及化妝品（下跌7.0%）；服裝（下跌39.4%）；汽車及汽車零件（下跌15.0%）；燃料（下跌15.7%）；傢具及固定裝置（下跌23.7%）；中藥（下跌9.2%）；書報、文具及禮品（下跌17.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌55.4%）；以及眼鏡店（下跌42.8%）。

另一方面，今年3月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升2.6%；今年首季與去年第四季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌14.9%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌16.3%。

政府發言人表示，由於本地第五波疫情及因而實施的社交距離措施繼續約束市面人流和打擊消費氣氛，零售業總銷貨價值在3月按年進一步急跌。展望未來，發言人指出近期本地疫情改善，社交距離措施得以逐步放寬，加上4月初發放的第一期電子消費券，將為零售業帶來支持。因此社會各界務須繼續與政府齊心合力，進一步穩定本地疫情。