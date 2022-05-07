港股又試穿兩萬點　全城最熊睇15000點？　專家四招教路部署

美股周四急瀉，納指單日大跌4.99%，為近兩年最大單日跌幅。受累於美股情緒悲觀，港股周五﹙6日﹚盤中一度失守兩萬點，低見19997點，收市報20001點，全日跌791點。不過，低處未算低，專家認為，港股最差情況或跌至15000點，投資者在熊市中可用四招「保命」。



港股今年受到俄烏戰爭、美聯儲收水、疫情持續、中美衝突等因素影響，於2月反彈高見25000點後下跌，跌至3月中旬低位18235點水平反彈，隨後處於上落市水平，周五更一度跌穿兩萬點，莫非是「五窮月」作怪？回顧過去10年，恒指5月表現有7次以跌市收場。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，港股現時主要面臨兩大不利因素，一是全球央行收水的背景下，資金出現外流跡象；二是港股基本面不佳。金管局總裁余偉文亦指，隨著港美息差擴寬，會出現套息交易，資金會由港元流向美元，且預期美國加息速度將加快，資金流出的速度亦加快。

港股今年受到不利因素影響，曾跌至3月中旬低位18235點水平反彈，隨後處於上落市水平，周五更一度跌穿兩萬點。（資料圖片）

港股最差跌至15000點

談及港股基本面，陳政深指出，恒指佔比最重的是中資科網股，科技股低迷，大市自然「冇運行」，雖然日前傳內地或放鬆科技巨頭的監管，惟中央會議強調規範健康發展，「所謂魔鬼在細節，其實內地一向都支持企業發展，但今次強調規範二字」，意味著監管並未放鬆，再加上內地堅持「動態清零」，嚴格的防疫措施，勢必重挫內地經濟。

財新中國4月服務業活動指數跌至36.2，不及市場人士預期的40，有關數據更是自2020年3月以來新低。然而，儘管內地經濟數據不如預期，但防疫政策亦絲毫未改，據官媒《新華社》報道，中央昨日（5日）召開會議，習近平發表重要講話。會議強調，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，堅決與一切歪曲、懷疑、否定中國防疫方針政策的言行作鬥爭。

經濟不振，股市不興，對於港股未來走勢，陳政深指不言樂觀，大市受到內外夾擊，除了監管問題，中美審計風波亦未完，中資公司或受到美國新一輪制裁，形勢較3月嚴峻，恒指有機會再度下試3月低位，最差情況可跌至15000點，可謂全城最熊。不過，他又指，倘若今年第三季美國經濟下行，美聯儲「轉態」，港股亦有轉機，可能重上26000點。

陳政深表示，恒指有機會再度下試3月低位，最差情況可跌至15000點。（資料圖片）

四招部署熊市

面對熊市，投資者應該如何部署資產？陳政深表示，現階段不宜趁低「溝貨」，「Sell in May」（在五月賣出資產）似乎是最佳選擇，投資者盡可能減少高槓桿資產，或持有現金或購買避險資產，例如實物黃金、黃金ETF（基金），「美國加息無論速度、幅度亦高於預期，環球通脹高企，再加上俄烏戰爭影響，黃金的牌面不錯，可以趁現時金價回落入手。」

本港上市的金股，年初至今計算，中國黃金（2099）升37%，紫金（2899）升12.8%，以至SPDR金ETF（2840）升3.2%及價值黃金ETF（3081）升4.1%。

除了上述部署，陳政深指，可考慮看淡後市的衍生工具反向ETF，用來做對沖，或者是細價股炒即市。至於市場看好的基建股，他認為並不受惠於國策，雖然內地重提加大基建，推動基建融資，但內地經濟疲弱、資金鏈緊張，基建企業融資或遇困難，且本身依靠國家訂單，業務純利率不高。