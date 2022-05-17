投資基金公會料本港基金銷售5月好轉　基金互認安排存改善空間

本港第五波疫情於今年2﹑3月為高峰，不少銀行均大幅調整分行營運時間，令到銀行難以向客戶銷售基金等產品。對於今年3月份零售基金銷售按年回落，投資基金公會主席鄒建雄指出，數據反映出本地疫情影響，銀行分行關閉及縮短營業時間，加上美國加息下環球股票及債券市場受到衝擊。

至於4月份銷售情況，鄒建雄指出目前未有相關數據，料受到疫情影響表現會較1月份數字差，預料5月才會好轉，期望下半年數字向好。他又指出目前本地投資者傾向選擇平衡基金，以及環球﹑歐美基金，債券基金受加息及內房債影響而表現疲弱。

內地與香港的基金互認計劃從2015年開通，惟反應一直平平。行政總裁王黃慈明指出，制度上有不少掣肘，其中一項為要求所有投資團隊駐香港，變相令產品種類僅限於香港或亞洲區內，基金範圍未能涵蓋環球或歐美資產配置。她進一步指出，委派海外基金經理管理海外投資的做法一直行之有效，直言規定「扭曲」，無助於投資者分散風險，建議取消相關規定。她亦指出跨境理財通同樣受限於中低風險產品規定，缺乏股票或混合型基金，直言現時處「得物無所用」情況。

據基金公會調查顯示，受訪公司中只有32%有參與基金互認，鄒建雄指出互認安排目前有不少可改善之處，又指出現時在互認安排下的基金，被內地監管機構列入非標準渠道，一般審批時間長達9個月，期望可被納入標準渠道，審批時間縮短至數星期，讓基金公司可配合市況及投資者需要推出產品。他又指出目前業界普遍認為合資格境內機構投資者（QDII）相關渠道更為便利及落地性更強，為短期主要商機。