京東首季調整EBITDA近61億元人民幣　Non-GAAP利潤40億元人民幣

京東集團（9618）公布截至今年3月底止首季業績，調整後除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）60.7億元（人民幣‧下同），按年增加22.8%。，調整後每ADS收益2.53元，預估1.47元。首季歸屬普通股股東的淨虧損為30億元（約5億美元），2021年同期為淨利潤36億元。

京東公布季績後，其美股盤前彈升8.93%，報56.14美元。

第一季度淨營收2,397億元，比2021年第一季度增長18%，預估2,367.3億元；2022年第一季度非美國通用會計準則下（Non-GAAP）歸屬於普通股股東的淨利潤為40億元（約6億美元），2021年同期為40億元。

公司又指出，季內經營利潤為24億元，按年增加41.1%。Non-GAAP經營利潤為47億元，按年增加34.3%。

截至2022年3月31日，京東過去12個月的活躍購買用戶數較2021年同期的4.998億增長16.2%至5.805億。

至於京東旗下京東物流（2618）在今年首季虧損按年大減87.7%至13.5億元，非國際財務報告準則虧損為7.97億元，減少41.6%。

京東物流季內收入273.51億元，按年增加22%。