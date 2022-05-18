傳內地擬延長電動汽車補貼至明年　汽車股普遍上揚

汽車股普遍上揚，有市場消息稱，中國政府正考慮延長電動汽車購車補貼至2023年，補貼金額及補貼資格等詳情則仍待確定，目標為在整體經濟放緩的背景下仍能確保關鍵市場的增長。

受嚴格疫情封控措施影響，中國近日出台的經濟數據表現欠佳，有經濟學家擔憂正步入衰退。上海市汽車銷售行業協會日前公佈，4月當地汽車銷量為零。路透社今日引述知情人士稱，包括工信部在內的政府部門，正在就延長今年將到期的電動汽車購車補貼進行談判。工信部和財政部沒有就相關消息向《路透》作出回應。

據招商銀行估計，自2009年電動汽車補貼政策開始以來，截至去年底，已向市場發放了約1,000億元人民幣。所有汽車製造商生產的汽車都可以獲得補貼，包括海外企業如電動汽車巨頭特斯拉。

汽車股普遍上揚，五菱汽車（0305）收報1.22元，升6.09%，盤中一度高見1.26元。比亞迪（1211）收報260.2元，升2.44%，盤中一度高見262.6元。東風集團（0489）收報5.83，升1.04%。吉利汽車（0175）收報13.76元，升0.88%，盤中一度高見13.96元。長城汽車（2333）盤中一度升至13.4元高位，唯其後倒跌，收報12.46，跌2.5%。