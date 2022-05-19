Prenetics登陸美股　成本地獨角獸首例　鄭志剛如何施展神助攻？

誰說香港沒有在本土發展成獨角獸企業，再於海外上市的案例？基因及斷診檢測公司Prenetics成立8年後，便藉著與新世界發展（0017）行政總裁鄭志剛私人持有的SPAC（特殊目的收購公司） Artisan Acquisition Corp.完成合併，正式於周三（18日）在美國納斯達克市場掛牌。



Prenetics作為首家由獨角獸晉身成納斯達克上市的本地初創企業，其成功除借助過去2年對檢測需求的東風之餘，亦需要一位認識這匹「千里馬」的伯樂助其一把，而扮演伯樂這角色的正是鄭志剛。

新冠肺炎疫情，讓世人認識到病毒檢測的重要性。Prenetics等一眾提供檢測服務的公司，業務亦乘勢發展，名利雙收。據公司今年首季業績數據顯示，期內收入大增60%至9,200萬美元，經調整稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為1,270萬美元，兩者均創新高。同時亦指出至今年5月初，在全球進行逾2,200萬次新型冠狀病毒實驗室及在家快速測試。上述數據正好反映出在疫情肆虐情況下，人們對檢測需求日益增加，甚至說已成為日常一環亦不為過。

Prenetics能夠取得佳績，與大環境關係是難以撇清。可是欠缺伯樂的慧眼，這匹「千里馬」又如何閃耀於人前？鄭志剛可算是Prenetics踏上成功之路的重要人物。

鄭志剛本身對投資初創公司擁有豐富經驗，Prenetics為其中一個其有份投資的項目。（資料圖片）

鄭志剛如何助攻 讓Prenetics踏上成功路？

鄭志剛本身對投資初創公司擁有豐富經驗，多個初創項目如Animoca Brands﹑CASETiFY﹑Lalamove均見其身影，其中Lalamove更多次傳出部署登陸本港股市。鄭志剛的豐富經驗，能在項目看出其價值，並且在適當時刻助有關公司一把，讓對方擁有更廣闊發展空間。在Prenetics發展過程中，更可以印證到這點。

鄭志剛能成為疫市的初創「伯樂」，絕非止於對項目投放資金。當中涉及六個因素：市場洞察力、龐大集團生態圈、精準把握時機、廣闊商業脈絡、助減上市阻力，以至高效集資能力。可算是要錢有錢，要市場有市場！

Prenetics願景是希望將醫療檢測「去中心化」，研發檢測產品可於家居使用，令檢測不一定要到醫院或化驗所完成。早於成立之初，已獲鄭志剛注意。當2020年疫情在全球蔓延，成為Prenetics發展契機。公司將與牛津大學合作研發的病毒快測試系統推出市場。鄭志剛在此刻投資Prenetics，正正看好其發展前景。

Prenetics透過與鄭志剛旗下SPAC合併，成功於美國納斯達克市場掛牌。（資料圖片）

更重要是，他考慮到如何將Prenetics業務發展與新世界業務發展之間契合。當去年疫情轉趨嚴峻﹑市場對檢測產品需求急增之際，鄭志剛旗下的K11 MUSEA協助Prenetics開設Circle Lab概念店，以展示Circle HealthPod及其他產品，令品牌更廣為人知。同時新世界亦是Prenetics客戶，去年8月便向對方購入Circle HealthPod快速檢測系統及6萬個分子囊。

鄭志剛亦推動Prenetics與其私人持股的醫思健康合作。雙方簽署諒解備忘錄，就提供基因檢測服務建立戰略合作夥伴關係。有關合作一方面加強Prenetics產品於粵港澳大灣區的銷售，另一方面亦可結合雙方大數據，發展未來醫學科技。

成功上市 Prenetics擁20億元資金

要由一間初創公司，發展成為上市公司，特別是赴納斯達克市場掛牌，絕非易事。因該市場對計劃上市的公司，在市值﹑股權分佈及資產淨值等，均有嚴格要求。同時亦須經過美國證券交易委員會（SEC）審核。相關公司亦需要與投行合作等，成本不輕。

反而SPAC本已是基於對發起人及管理層的信任而生，SPAC亦須於上市後2年內，合併具發展潛力的公司。Prenetics透過與鄭志剛旗下的SPAC合併，變相由對方「舖平條路」，令Prenetics順利通過SEC審核於納斯達克掛牌。

透過與SPAC合併及在納斯達克市場掛牌，Prenetics可獲得逾20億元資金作未來發展及產品研發，包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測等，令Prenetics可繼續在醫療及生物科技領域保持競爭力。

今次Prenetics在納斯達克市場上市，只是鄭志剛初創「伯樂」的序幕。其SPAC Artisan Acquisition Corp.計劃針對高增長的醫療健康、消費及科技領域，並聚焦定位於大中華區的業務，未來會繼續物色更多初創「千里馬」。