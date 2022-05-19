美國SEC據報下令華爾街機構「Check電話」　評估秘密信息傳遞程度

《彭博》報道指，美國證券交易委員會（SEC）要求華爾街金融機構有系統地檢查頭部交易員和銀行家的逾100部私人手機，對未經授權的信息平台上的秘密信息傳遞進行有史以來規模最大的一次調查。

知情人士透露，證交會一直在向各銀行發送需檢查的關鍵職位清單，且在某些情況下包括特定投資銀行團隊或交易部門負責人在內的約30人，這些職位上的人員被勒令交出手機讓律師檢查。

報道指，此舉為評估華爾街專業人士使用未經授權的信息平台相互或與客戶聊天的普遍程度。監管機構正在研判要對哪些機構因未能保護通過未經批准的平台發送的業務相關信息而實施懲罰以及懲罰力度。

由外部律師協助審查

高盛、摩根士丹利、花旗、滙豐和瑞信在內的金融機構曾表示，正在配合美國當局對信息傳遞應用程序的調查，但尚不清楚是否都在檢查手機。

知情人士稱，訪問個人設備的請求極為敏感，因可能涉及多年的辦公室閒話甚至個人信息，因此銀行正在安排外部律師協助進行審查。

若在背後說上級壞話會怎樣？報道亦提到，向同事吐槽差勁的上司或不會被視為業務相關，而上級亦不會知道。此外，監管機構現階段一般不會要求了解信息的內容，而只是要知道何人使用了非法信息傳遞渠道以及使用的頻率。