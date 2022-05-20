人行減息｜人民幣不跌反升重上6.7　李克強四度談一關鍵字透玄機

內地人行一周內罕見兩度「出招」，降低貸款利率。繼上周日將首套個人住房的按揭貸款利率下限調低後，今日連環出手，調低五年期貸款市場報價（LPR）利率，而且幅度比市場預期更大。

寬鬆政策的出手速度，似乎比上月有所加快，相信與國務院總理李克強近日頻頻現身，更特別提出一個「時間表」，要求「新舉措能用盡用，5月份能出盡出」有關。經濟師認為，相信穩就業成為現時政府重要任務，原因是內地經濟下行壓力加快，加上將有千萬大專畢業生投入勞動市場，是歷來最高，無論是貨幣寬鬆，或是對科企的監管政策，都需考慮對就業市場的影響，避免進一步推高失業率。

國務院總理李克強近日頻頻現身，更特別提出一個「時間表」，要求「新舉措能用盡用，5月份能出盡出」。

李克強點明「5月份能出盡出」 人行一周連環減息

人民銀行一周內兩度出手，減輕居民置業「上車」貸款利率負擔。繼上周日宣布購買首個住宅單位按揭利率下限減20個基點；今日再下一城，宣布再減低LPR利率。

人行今日將五年期LPR，一口氣下跌15個點子，至4.45厘，幅度超過市場預期的下調5個點子。今次減息幅度上，是歷來最大的幅度。

內地的樓宇按揭利率，主要和五年期LPR掛鉤，市場憧憬能夠進一步減低業主供樓負擔。高盛發表報告表示，抵押貸款利率以五年期LPR為參考，此次下調意味著房地產政策進一步放鬆，全國首套房抵押貸款利率下限，將從之前的4.4厘進一步下調至4.25厘，加上人行早前宣布下調首套房貸款利率下限20個基點，首套房抵押貸款利率可能會降低多達1個百分點。

雖然人行下調LPR 利率，降低資金成本，有機會令人民幣的貶值壓力加重。不過，從貨幣市場今日反應看，人民幣不但未有因人行減息而受壓，反而掉頭向上，人民幣兌美元離岸價及在岸價，齊齊重上6.7水平。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔（圖右）指出，人民幣今日回升，是由於今日的5年期以上LPR 利率減幅比預期中更高，是一個突顯當局支持房地產行業的強烈信號。（文顥宗攝）

渣打劉潔：人幣Ａ股齊升 穩經濟政策信號強

渣打中國宏觀策略部主管劉潔接受訪問時表示，人民幣今日回升，是由於今日的5年期以上LPR利率減幅比預期中更高，是一個突顯當局支持房地產行業的強烈信號，相比以往一連串口號式的支持經濟言論，今次的減息幅度更令市場受落，而且減息幅度是歷來最高的。

同時，從內地A股的表現，上證指數單日抽高1.6%，同時外資資金加快流入買A股，對人民幣匯價會構成支持。不過，她相信在內地經濟恢復之際，人民幣仍會出現雙向波動，特別是美國有機會在未來兩個月接連加息半厘，估計人民幣將在6.6至6.7水平整固。

預計今年人民幣匯率仍會進一步釋放貶值壓力。

李克強月內四度重申「穩就業」

綜合而言，人行的貨幣寬鬆力度，在本周有加快之勢，市場認為和近期國務院總理李克強近日頻頻現身，更特別交出一個「時間表」，要求「新舉措能用盡用，5月份能出盡出」有關。

上述發言，是在本周李克強主持國務院常務會議時所提出的。翻查近期李克強的言論，過去半個月內，李克強四度談到「穩就業」，場合分別是4月27日的國務院常務會議，會中提到「決定加大穩崗促就業政策力度」。第二次是在5月7日的全國穩就業工作電視電話會議中作出批示，並指出「當前就業形勢複雜嚴峻」。而在本月11日的常務會議上，李克強又要求「財政、貨幣政策以就業優先為導向」；第四次是本周三（18日）會議上，更進一步點出「突出就業優先」問題。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，除了貨幣政策寬鬆外，內地亦會有其他方面的政策支持就業。特別是在科技企業監管方面。(訪者提供)，

光銀林樵基：政策風向轉 科企政策底現

從措辭中可以發現，內地高層領導人，對於經濟政策的重心，似乎由以往的「穩經濟」，進一步拓展至「穩就業」。事實上，在疫情打擊下，內地一線城市深圳及上海都相繼面對「封城」措施，重創當地經濟，令失業率數據攀升，4月份城鎮調查失業率達到6.1%，比香港的失業率更高。數據顯示，內地16到24歲的青年失業率達到18.2%，創歷史新高。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指出，疫情重創內地經濟，令失業率上升。同時，今年的內地就業市場，更會迎來「新血」進場。數據顯示，今年超過千萬名大專畢業生進入職場，是史上新高，因此支持經濟，支持就業成為眼下政府一大任務。

除了貨幣政策寬鬆外，林樵基相信，內地亦會有其他方面的政策支持就業。特別是在科技企業監管方面。事實上，過去一年多內地屢次出手監管利網平台企業，令到行業盈利增長倒退，亦不時傳出裁員消息。現時，內地就業市場壓力大，相信監管機構會期望科企龍頭，肩負提供就業機會的責任，因此政府會支持科技行業健康發展，進一步加強監管及調控的機會低，科企的政策底部已經出現。