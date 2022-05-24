車股升勢「縮水」　購置稅減免針對傳統車　分析料成效不及2015年

汽車股升勢不似預期，雖然國務院出招支持經濟，特別是對於汽車業，要減徵乘用車購置稅額高達600億元，相當於去年相關稅收的17%，刺激汽車股板塊今早起飛，不過升勢維持不到半日已「走樣」，股份升幅大「縮水」。

當中，藍籌股吉利（0175）升幅由早市的10%，大幅收窄至不足4%。長汽（2333）早市一度飆最多逾13%，收市升幅亦僅5%。分析認為，由於內地疫情仍擴散，在「動態清零」方向不變下，市民消費信心疲弱，相信今次減稅的效益，料不及上一次2015年減稅措施。

汽車股升勢不似預期，藍籌吉利（0175）升幅由早市的10%，大幅收窄至不足4%。（資料圖片）

汽車佔社會總零售約10%

國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟措施，將實施6個方面共33項措施。當中針對汽車行業的措施包括：（1）階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣等，（2） 汽車央企發放900億元人民幣貨車貸款，要銀企聯動延期半年還本付息。

內地汽車消費對總體消費的貢獻高，從往年數據分析，汽車類零售約佔社會消費品零售總額的十分之一左右。根據統計，600億元人民幣的減徵額度較大，相當於2021年國內汽車購置稅總金額（3,520億元人民幣）的17%。

野村首席中國經濟學家陸挺認為，市民對汽車的需求可能會有所上升，但正面影響可能遠低於此前 2015 年和 2009 年的汽車購置稅減免政策。(資料圖片)

券商料15萬車款 最多慳逾13000元

麥格里發表研究報告指，目前購置稅減免雖未有細則，但估計燃油車將較為受惠。

現時內地汽車購置稅約為車價的10%。該行假設在5%購置稅減免的情景下，零售價為8萬至15萬元人民幣的燃油車可節省3,540至6,637元人民幣，範圍可廣達900至1,700萬部緊湊車型。而在10%購置稅減免的情景下，零售價為8萬至15萬元的燃油車可節省7,080至13,274元人民幣。

按理減稅有助刺激汽車購買恢復，不過，從股市價格反應，憧憬發酵一日已經明顯消退。車股表現分化，藍籌股吉利升幅由早市的10%，大幅收窄至不足4%。長汽早市一度飆最多逾13%，收市升幅亦僅5%。至於新能源車股更全線「無得升」，比亞迪（1211）挫近6%，剛發業績虧損擴大的小鵬汽車（9868）更挫9%。

對於汽車股升勢「虎頭蛇尾」，分析認為，主要是由於內地疫情持續擴散，一線城市中，繼深圳、上海出現封城措施後，令到經濟轉弱消費信心倒退，總體內地消費增長已經重返兩年前疫情水平。即使現時推動刺激汽車消費的政策，亦不能一時三刻恢復信心。

同時，新措施針對燃油車，新能源車由於本身已享有稅率減免，未能受惠，亦令股價受壓。

羅尚沛指，首都北京都有機會封城，認為刺激措施「好難改變消費信心」。（張浩維攝）

羅尚沛指封城下失消費信心 籲「Sell on fact」

銀河證券業務發展董事羅尚沛指出，近期內地連番推出穩經濟政策，對於今日針對汽車業的措施，市場亦有一定預期，因此當消息落實時，投資者會「Sell on fact」，即「謠言四起時買進，消息證實後賣出」，令到板塊股價升勢明顯收窄。他又指出，現時內地疫情下接連傳出封城消息，最新是首都北京都有機會封城，認為措施「好難改變消費信心」。

野村陸挺料刺激效果低於上次購置稅減免

野村首席中國經濟學家陸挺認為，市民對汽車的需求可能會有所上升，但正面影響可能遠低於此前2009年和2015年的汽車購置稅減免政策。整體而言，相信國務院新一批措施，將有助緩解增長放緩的嚴重壓力，不過對今年的增長前景仍持謹慎態度，內地對於疫情清零政策的調整，仍是未來數月經濟增長反彈的關鍵因素。

回看歷史經驗，中國分別在2009年及2015年，兩次下調汽車購置稅；也就是2008 年全球金融危機及2015年A股股災時。

回看歷史經驗，中國分別在2009年及2015年，兩次下調汽車購置稅；也就是2008 年全球金融危機及2015年A股股災時。（新華社）

回看歷史經驗，中國分別在2009年及2015年，兩次下調汽車購置稅；也就是2008年全球金融危機及2015年A股股災時。兩次汽車購置稅優惠政策對汽車行業的銷量，產生正面效果。據中汽協，2009-2010 年乘用車銷量按年增速分別為53%/33%；2015至2017 年乘用車銷量按年增速分別為7%/15%/2%。

大行指減稅針對汽油車 料吉利長汽最受惠

對於一連串的汽車業措施，券商的看法則相對樂觀。花旗指出，若有關汽車的刺激措施能夠在6月初開始實施，將會給中國燃油汽車行業帶來200萬至250萬輛的增量需求，這將是一個重大的驚喜。預計吉利和長城汽車將會主要受益，上調吉利汽車目標價至17.89元，分別上調長城汽車港股和A股目標價至29.1港元和24.2元人民幣。市場可能會將偏好從新能源車和其上游公司轉向傳統能源汽車。

瑞銀同樣指出，汽車購置稅優惠主要惠及汽油車而非電動車，措施市場驚訝，分析最新國策措施有利較低檔次的汽車銷售。

內地汽車銷情方面，據乘聯會最新數據，5月中旬乘用車總體市場折扣率約為12.9%，相比上月有回調。初步推算本月狹義乘用車零售市場在132萬輛左右，按年下降19%。