凌緣庭：九置旗下商場5月人流按年增5%　回復至疫情前水平

九龍倉置業（1997）執行董事凌缘庭表示，隨著疫情緩和及政府消費券的派發，零售市道轉好，旗下商場上月人流按年上升5%，回復至第五波疫情前水平。

凌緣庭：投資7位數為港人帶來新鮮感

另一方面，一股恐龍熱潮即將席捲香港！領賢慈善基金將於本年7月與康文署聯合主辦，名為「香港賽馬會呈戴系列：八大•尋龍記」的恐龍化石標本展覽：而九龍倉商場亦與領賢慈善基金，率先於6月在旗下兩大商場海港城及時代度場聯合主辦「夏日快閃：機動恐龍展」，分别展出與真實恐龍1比1大的機動君王暴龍及劍龍。

今次是香港在第5波疫情後的首個大型戶外展覽，公眾除了可拍照外，更可參加不同的恐龍主題活動。

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凌缘庭指出，為迎接香港回歸25周年及暑假來臨，旗下商場舉辦有特色的展覽活動，是次項目投資了7位數，希望能為久違出行的港人帶來新鮮感。

海港城「海運觀點」會於6月7日至7月17日期間展出约4.6米高、12米長的機動君王暴龍，而時代廣場「露天廣場」會於6 月7日至7月10日期間展出约3.7米高、9米長的機動劍龍。在古生物學家的監督下，九龍倉商場利用科學知識重構，它們不僅看起來栩翉如生，更識「呼吸和咆哮」 。