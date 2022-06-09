瑞銀料2031年中國綠色金融市場規模　增至70萬億人民幣

中國綠色金融市場正在迅速增長，瑞銀發布報告表示，隨着監管機構致力於在2060年碳中和目標的基礎上實現更綠色的經濟轉型，預計中國綠色金融在2031年將形成70萬億元（人民幣‧下同）以上的市場規模。綠色信貸並可能會成為銀行的主要收入驅動力，潛在的收入規模為1.4萬億元，預計將佔2031年銀行體系總收入的15%。

報告並指出，其他綠色金融產品，如ESG（環境、社會和管治）基金和綠色保險，也可能由於綠色項目的大量信貸需求未得到滿足而快速增長。

目前綠色貸款及綠色債券為綠色金融業務的主要融資形式，去年佔系統信貸總額的8.3%和0.8%。瑞銀預計，兩者至2031年將分別增長成規模達62萬億及8萬億元的市場，即未來10年複合增長率分別達14.5%及22.2%。

為促進綠色貸款，人民銀行將綠色金融納入銀行季度宏觀審慎評估。金融激勵措施則主要圍繞降低銀行的融資成本。瑞銀認為，發改委為綠色項目確定的每年2.5萬億元資金缺口可能需要更多的刺激政策，故預計監管機構將逐步拓寬綠色產業和綠色貸款的範圍。綠色貸款目前平均的資產回報率（ROA）及股本回報率（ROE）分別為1.33%及16.16%。