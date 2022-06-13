ATM下瀉　物管及內房下挫　港股全日跌738點

美國5月通脹超預期高達8.6%，再創40年新高，超市場預期，觸發美股上周五單日挫近900點，今早亞洲股市全面低開。



【16:29】恒指低開低收曾穿21000點

恒指今日低開兼低收，曾一度失守21000點，其中科技股﹑物管股及科技股為今日重災區。

恒市收市報21067點，跌738點，國指收市報7340點，跌269點，科指報4598點，跌227點，成交額約1,594億元。

物管股低收，碧桂園服務（6098）跌7.9%，收市報27.8元，融創服務（1516）跌6.9%，保利物業（6049）跌2.4%，合景悠活（3913）跌7.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.3%，碧桂園（2007）跌8%，富力（2777）跌6.1%，中海外（0688）跌2.7%。

科技股亦下跌，阿里（9988）瀉8%，報103.8元，美團（3690）跌6.5%，騰訊（0700）跌4.9%，小米（1810）跌3.8%。

濠賭股方面，金沙（1928）跌5.9%，永利（1128）跌6.7%，澳博（0880）跌7.2%。

【15:47】亞太股市普遍下挫

內地股市低收，上證收市報3255點，跌29點，深成收市報11999點，跌35點，滬深300點，跌49點，創業板指數跌9點，報2546點。

亞太區股市悉數低收，日經指數收市報26987點，跌836點，韓股收市報2504點，跌91點，台股收市報16070點，跌389點，澳洲股市收市報6932點，跌87點。

歐洲股市方面，德股最新報13552點，跌211點，英國富時指數收市報7233點，跌83點，法國CAC指數收市報6086點，跌100點。

美股期貨方面，道指期貨最新報30857點，跌535點，標普期貨最新報3818點，跌82點，納指期貨最新報11550點，跌282點。

【14:26】科指曾跌逾5%

科指曾低見4575點，較上日跌5.2%，最新報4594點，跌232點。

【14:16】港股曾失21000點

港股曾跌穿21000點關，低見20993點，最新報21043點，跌762點。

【14:09】大市曾跌800點

港股跌勢午後擴大，曾跌逾800點，21000點岌岌可危，最新報21008點，跌798點，國指最新報7322點，跌286點，科指跌230點，報4595點。

內房﹑物管及科技股皆為跌市重災區，碧桂園（2007）跌9.3%，碧服（6098）跌8.6%，阿里 （9988）跌7.3%。

【12:00】中午收跌612點

恒生指數中午收報21193點，跌612點，半日成交額達933億元。

國企指數半日跌2.85%，恒生科技指數跌3.66%。其中，嗶哩嗶哩（9626）跌超7%，百度（9888）跌6.74%，阿里（9988）跌近6%。

藍籌股普遍向下，只有個別股份錄得升幅，其中比亞迪（1211）升0.48%，報317.2元；電能（0006）及長建（1038）分別升0.89%及0.39%。

【11:08】新東方在線單日升一倍

新東方在線（1797）最新升超100%，股價創2021年6月以來近一年新高，本月至今8個交易日累漲超230%。

【10:50】恒指跌幅短暫收窄

港股早段跌幅一度收窄至486點，最新仍跌超500點，於21200點低位徘徊。

碧桂園（2007）跌近8%，報4.27元，成交額達1.76億元。

新東方在線（1797）漲幅擴大至70％，8個交易日累漲超180％。思考樂教育（1769）漲超14%，新東方（9901）漲超13%，天立教育（1773）漲超11%。

【09:20】港股低開643點

恒生指數開報21162點，跌643點或2.95%，成交額達98.77億元。

藥明生物（2269）跌6.59%，報64.45元。

友邦（1299）則跌3.58%，報78元。

ATMX全線向下，阿里（9988）跌近6%；騰訊（0700）跌逾3%；美團（3690）跌2.9%；小米（1810）跌逾3%。

至於美股三大指數期貨繼續走低，最新納指期貨跌超2%。

【08:38】恒指黑期挫逾600點

當中日經指數及韓股開市早段挫逾2%，日經指數報27104點，跌719點，跌幅2.6%；首爾綜合指數報2543點，跌52點，跌幅2%。

恒指黑期暫挫逾600點，跌幅超過3%。