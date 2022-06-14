調查｜滯脹憂慮為過去14年最高　基金經理持現金比率卻下降

美銀最新環球基金經理調查，美國股票已進入熊市區，在6月的調查顯示投資者變得更悲觀，美銀牛熊指數更跌至0.2。華爾街情緒悲觀，可是在孳息率及通脹大幅攀升前，股價不會見跌得更低。若要見到股價大跌，便要視乎聯儲局在今年6﹑7月採取更進取加息步伐。

從宏觀角度目前是投資者對全球增長的樂觀情緒處於新低，處於負73水平，同時對滯脹的憂慮更為2008年6月以來最高。調查更顯示更多首席投資總監向行政總裁作出提醒，著對方要顧及投資安全。當中44%受訪者提出要擁有更強勁的資產負債表，佔比有30%受訪者指出要進行資本開支投資，及18%表示進行回購高。

在政策層面，有淨79%受訪者預料短期息率更高，以往的調查顯示平均有淨53%受訪者認為較低的短期息率，有很大對比。至於聯儲局何時會停止加息，有48%受訪者認為當個人消費支出增長少於4%，有20%受訪者認為新申領失業救濟人數高於30萬人，及有14%受訪者認為標準普爾指數低3500點便是指標。

調查亦指出，基金經理的現金水平已由原先的6.1%降至5.6%。最多基金經理的交易聚焦於石油及商品的長倉最多，排第二是在美元建立長倉，亦有更多基金經理投資者持有現金、美元、商品、醫護、資源、高品質類股份，講求價值投資多於增長，並轉持債券、歐盟、新興市場、科技及消費品類股份短倉。