新地可持續發展表現掛鈎貸款錄逾4倍超購　貸款額達207億為期5年

新地 （0016）宣布，今天與16間主要國際及本地銀行，簽署一筆5年期可持續發展表現掛鈎貸款協議。公司指，銀團貸款市場反應熱烈，錄得逾4倍超額認購，最終總貸款額達到207億元，是香港房地產業界歷來最大規模的可持續發展表現掛鈎貸款。

新地於去年11月簽署86.5億港元可持續發展表現掛鈎貸款，當時已創下市場紀錄。新地連續兩年成功籌組大額可持續發展表現掛鈎貸款，反映集團致力實現可持續發展目標，以及銀行業界信任及支持集團在環境、社會及管治（ESG）方面的工作。

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，儘管面對疫情帶來的挑戰，集團繼續信守「以心建家」理念，不斷加強集團ESG工作，讓香港成為更加宜居、宜業、培育下一代更理想的地方。

據貸款協議，當新地達成預先就ESG設定的可持續發展表現目標時，可獲得貸款利率折扣。有關的可持續發展表現目標包括：持續增加綠色寫字樓在集團已落成核心寫字樓物業組合所佔的比例；達成減低電力消耗強度的年度目標（電力消耗強度以「千瓦時/平方米」為單位）；取得的標普全球ESG評分持續上升。

是項貸款由新鴻基地產（金融服務）有限公司簽署，由母公司新地作擔保。貸款包括三成定期貸款及七成循環貸款，年期為五年。貸款款項將用作集團日常營運資金，以及支持現正進行的可持續發展工作。新地是本港取得最高信貸評級的地產發展商，分別獲穆迪及標普給予A1和A+評級，兩者的評級展望均為穩定。