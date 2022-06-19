美聯儲揭瘋狂加息序幕　日央行斯人獨憔悴　日圓何去何從｜伽羅華

美國聯儲局上周激進加息75點子，一些新興國家的中央銀行紛紛跟進，巴林及阿聯酋央行加息75點子，沙特及巴西加息50點子，最令人意外的是瑞士央行15年來首次加息，加幅50點子，歐洲央行亦撐不住，近日宣布於7月1日停止買債。屈指一數，主要經濟體中僅餘日本及中國未有加息，看來日圓及人民幣匯價將持續受壓。

美國5月份通脹率升至8.6%的40年高位，由今次聯儲局不惜落重藥，顯見拜登政府對高通脹已經束手無策，上一次加75點子已經是1994年，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後，揚言未見到通脹回落的徵兆，仍會繼續收緊貨幣政策，言談間殺氣騰騰，市場則憂心仲仲，擔心7月有可能加75點子。點陣圖中顯示，18名委員中的13名預期，今年底聯邦基金利率達到或高於3.25厘至3.5厘。

「股債雙殺」戲軌持續上演，道指自2021年初以來首次失守三萬關，10年美債收益率在加息前衝上3.49%的11年高位，同樣慘淡的市況亦見諸歐洲及日本的金融市場，特別是上周三日本國債期貨出現罕有的跌停，美元兌日圓一度跌穿135水平，創近24年新低，投資者不問價拋售股債，全球避險情緒升到極致。

聯儲局主席鮑威爾在議息會議後，揚言未見到通脹回落的徵兆。﹙資料圖片﹚

歐美日同上演股債雙殺 美元兌日圓穿135創24年低

以往資金要避險，美元、日圓及瑞郎是傳統避險的選擇，但美息開展加息期，強美元已經不再是套息交易寵兒，瑞士央行完全看歐洲貨幣政策的取態，2015年該央行放棄歐元/瑞郎1.20匯率下限，造成瑞郎「大屠殺」，這宗慘案是近年匯市罕見的黑天鵝，肇因是歐債危機後，歐洲央行正部署大規模放水，瑞郎今次突然加息，歐央行部署收緊銀根有直接關係。

剩下來的套息貨幣便只有日圓，在此先科普一下何謂「套息交易」，是指借入低息貨幣，並買入高息貨幣（計價資產）的外匯交易，兩者息差就是交易過程所套取的「息」。自2008年金融海嘯後，日本利率長期低於或等於0.1厘，至2016年更激進地減息至負0.1厘，利率能夠與日本比肩的主要經濟體原本就不多，未來更是碩果僅存。

目前G7國家中便只有日本央行沒有加息壓抑通脹，《路透社》剛發布一項調查，預計下周五（24日）公布的日本5月核心消費者物價指數（CPI）按年上升2.1%，核心CPI連續第二個月高於日本央行2%的通脹目標，創下7年高位；整體CPI則為2.5%。

安倍圖推高通脹卻十年不果 美聯儲代勞達標

諷刺的是，日本前首相安倍晉三於2012年實施安倍經濟學，意圖刺激經濟及推升通脹，十年過去，日本經濟增長仍然似有若無，零售消費市道疲弱，令企業不敢上調產品價格，故此通脹從來都未達日本央行2%目標，安倍三箭未能做到的事，卻由聯儲局輕而易舉代勞，但這次日本通脹急升，是讓日本央行非常尷尬的情境下出現。

目前G7國家中便只有日本央行沒有加息壓抑通脹。﹙資料圖片﹚

在美日息差持續拉闊下，今年日圓墮入史詩式的跌浪，雖然日本官員不斷說擔心日圓跌勢，但從之前日本央行入市干預的軟弱無力，市場早已看穿日本政府只能打嘴炮，原本指望大國央行聯手干預匯市，但其他G7國家都忙於收緊貨幣政策，以壓抑本國通脹，對日圓弱勢也愛莫能助。有市場人士看淡日圓低見1美元兌150，現在看來不是沒可能！

今年以來，日圓兌美元已累跌超過15%，是全球主要貨幣跌得最重，每百日圓兌港元已跌穿六算至5.8水平，1美元兌日圓跌穿135，是1998年亞洲金融風暴後的低位。市場非常關注日圓跌勢，尤其是與日本貿易互動頻繁的其他亞洲國家，箇中原因有虛也有實。

日人身家豐厚 渡邊太太效應影響無遠弗屆

「虛」的是受到曾衝擊全球資本市場的「渡邊太太」效應所作祟，日本利率長期處於超低水平，讓日圓成為套息交易中的理想弱幣，通過大量借入日圓平錢，然後兌換為強幣投資海外，所以每次日圓匯價波動，國際投資者都對頗留意日本超級散戶的投資動向，因為影響已不止於日本本土市場。

近年中國、南韓等國的散戶雖然熱中海外投資，特別是虛擬貨幣市場，可能較實力派的日本渡邊太太們更為活躍，但後者在資本市場的力量仍不可小覤，畢竟日本政府債台高築，但日本人是非常富有的族群，既然本土欠缺投資渠道，自然將目光投向國際。

「實」的是日本工業是全球供應鏈非常重要的一環，日圓波動將造成相關產業的營運難度。就以半導體材料市場為例，在矽晶圓、光刻膠、打線接合、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面佔有很高比例，整體市佔率達到52%。如果沒有日本材料企業配合，強如南韓、台灣及美國的半導體製造都寸步難行。

是日本工業是全球供應鏈非常重要的一環，日圓波動將造成相關產業的營運難度。﹙資料圖片﹚

日半導材料企業壟斷上游 全球晶片製造需仰其鼻息

此外，日本與南韓及中國都是制造業大國，出口產品類別及目標市場有很大重叠，只是技術及規格高低不同。

據聯合國COMTRADE國際貿易資料顯示，去年中國對日本出口額為1,658.2億美元，頭三大出口商品類別分別為機械、核反應器和鍋爐（377.1億美元），電氣和電子設備（299億美元），以及鐵路以外的汽車（150.8億美元），日本是中國繼美國、香港後第三大出口地區。

同期，日本對中國的出口額為1,638.6億美元，頭三大出口商品類別分別為，電氣和電子設備（381.7億美元）、核反應器和鍋爐（290.1億美元），以及服裝，針織或鉤編（77.2億美元），而中國更一躍成為日本最大的出口國。

上述數字可見中日間貿易量幾乎對等，而且頭兩大類別相同，反映兩國的生產鏈環環互扣，在整個生產過程中各取所需，所以一旦打起貿易戰，對雙方都有傷害。此外，中日都生產相類的產品，但技術規格不同，各自搶佔對手沒有優勢的市場，這也是優勢互補的體現。日韓貿易都有一定依存度，但兩者技術水平接近，競爭大於合作。這意味著，一旦日圓跌勢持續，對南韓及中國的高科技產業構成重大壓力，韓圜及人民幣匯價亦難免受壓。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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