油價瀉中海油曾穿10元　分析料油價升勢未變　勿高估油組增產幅度

國際油價跌逾半成，失守110美元，跌幅三個月最急。和油價走勢密切度高的中海油（0883）股價今日最多挫近6%，一度跌穿10元關口，創近一個月低位。

國際油價今年至今，累積幅度高達近50%，市場關注一旦油價高位回落，對一眾石油股的衝擊甚大。現時市場焦點，落於美國總統拜登將於7月出訪沙特。若能說服產油國增產，將可壓抑油價升勢。不過，從石油輸出國組織近期的產量數字看，分析認為，不要高估油組的增產幅度。

今次油價下跌，基於兩大原因，第一是，拜登將在7月15至16日拜訪沙國，白宮發言人表明，能源生產會是此行的討論議題之一。市場憧憬OPEC+（石油輸出國組織及盟友）會同意增產，改變目前油市供不應求的局面。第二、OPEC+早前已同意，7、8月擴大增產原油，拜登對此舉表示歡迎。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，各國高舉「減排」、「碳中和」等綠色能源政策下，長線來看，對傳統石油的需求將下降，油企大幅增產難度高。（張浩維攝）

溫灼培：乏長線投資動力 油企大幅增產難度高

恒生銀行首席市場策略員溫灼培指出，拜登將於7月出訪沙特，市場預期會促使沙特石油增產，以助控制油價上升壓力。不過即使沙特等主要產油國願意爭產，但是幅度亦料只會是少幅增產，而未能明顯扭轉現時的供應局面。原因是沙特的石油旗艦企業沙特阿美早前已經公開表示，石油企業要增產，需要大量資本長期投入，並非一時三刻可以做到。在現時各國高舉「減排」、「碳中和」等綠色能源政策下，長線來看，對傳統石油的需求將下降，減低了資金投放在石油企業的動力，整體投資開採石油的資金正在收縮，令不少油企要增產的難度高。

他又指出，近半年美國已經多次釋放石油儲備，不過從油價表現可見，並未能壓制油價升幅，市場的焦點在於地緣政局下，俄羅斯的石油及天然氣遭到制裁，令市場供應減少，成為能源價格向上的主要動力。

OPEC秘書長Mohammad Barkindo本月指出，除了2至3個成員國外，所有OPEC成員國在石油生產方面都已達到極限。（資料圖片）

OPEC：成員國產油已達極限

現時對於油價的升勢，市場分歧之處，在於OPEC+一旦增產，能否完全抵消俄國的能源輸出下跌。

回應此問題，先從OPEC的官員看法說起。OPEC秘書長Mohammad Barkindo本月指出，除了2至3個成員國外，所有OPEC成員國在石油生產方面都已達到極限。Barkindo又稱，行業內存在巨大的投資不足，需要緊急扭轉這一局面。市場需要接受這個殘酷的事實。

從數據的角度看，即使近期OPEC+正在增加產量，不過其實連5月份的增產目標，亦未能完成。

沙特阿拉伯：圖為2018年5月，為於沙特阿拉伯魯卜哈利沙漠的儲油設施。（Reuters）

沙特5月實際產量未達標

根據OPEC發布的6月原油市場報告，詳細披露了其成員國及減產聯盟國的5月產量和增產執行情況，從產量目標來看，僅阿聯酋完成5月產量目標，其他國家均未達到5月目標，其中，沙特實際產量1,042.4 萬桶/天，比產量目標低出 12.5萬桶/天，安哥拉和尼日利亞分別比產量目標低出29萬桶/天和49萬桶/天。

數據反映，要油組國的石油產量上升，難度比預期中高，一來原油是各國開採石油的資金正在收縮；二來是尼日利亞等多個產油國的產油量已達極限。

當供應難上調，不過原油需求預測卻在上升。OPEC 預計 2022 年全球原油需求將增加 340萬桶/天，下半年原油需求預計隨著夏季假期出遊增加而上調。

IEA指供應缺口50萬桶

根據另一國際機構，國際能源署（IEA）數據指出，明年的石油供應將「難以」滿足需求增長，該機構預計，在發展中國家的推動下，明年的石油需求將增加220萬桶/天，至1.016億桶/天。

需求方面，IEA估計明年全球石油產量料為每日1.011億桶，意味將出現每日50萬桶供應缺口，當中的考慮因素在於，美國產油商料會增產，不過油組將繼續在達致產量目標上遇到困難。

高盛日前再將布蘭特原油價格預測調高10美元，原因是全球石油庫存較之前的預期低，第三季度全球平均每日供應缺口估計為40萬桶。（視覺中國）

阿聯酋警告油價遠未達最高峰

因此，在需求增長前景下，油價要回落似乎並不是易事。阿聯酋早前警告，油價仍遠未達到最高峰，原因是中國需求即將反彈，或對油市造成更多壓力。

該國能源部長Suhail Al-Mazrouei警告，隨著需求於疫情後完全恢復，如果全球沒有更多投資，OPEC+將無法保證充足的石油供應。他說，如果俄羅斯石油和天然氣完全退出市場，價格可能會達到「unseen」（前所未見）的高水平。

高盛看135美元

投行普遍看漲油價，當中高盛日前再將布蘭特原油價格預測調高10美元，原因是全球石油庫存較之前預期少7,500萬桶，第三季度全球平均每日供應缺口估計為40萬桶。該行估計，受西方進口禁令的影響，俄羅斯產量將進一步下降，到年底時日均產量料將較5月份的1,080萬桶減少100萬桶。高盛最新料今年下半年及明年布蘭特原油價格將升至每桶135美元及125美元