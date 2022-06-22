渣打與瑞安達成首宗57.5億元資產抵押可持續發展表現掛鈎銀貸

渣打香港與瑞安集團旗下瑞安中心有限公司，達成其57.5億元可持續發展表現掛鈎銀團貸款，是瑞安集團旗下首宗資產抵押可持續發展表現掛鈎銀團貸款，錄得近1.5倍的認購額。

渣打為唯一承銷商、授權牽頭安排行和簿記行及可持續發展表現掛鈎貸款協調行，協助瑞安中心申請由國際金融公司（世界銀行集團的成員）推出的EDGE綠色建築認證計劃，並且目標在5年貸款期內達成超過EDGE認證要求的20%能源節約。該公司只要達成若干預定的環境、社會和管治目標，即可享有不同程度的利率折扣優惠。

渣打企業、金融機構及商業銀行部董事總經理兼香港區主管許穗華表示，在香港，與建築物的相關活動佔全港九成耗電量，而此耗電水平相等於全港六成的碳排放，因此綠化建築物是轉型至淨零排放的關鍵元素，渣打會致力為這項重要的任務作出貢獻。

可持續金融是渣打策略性重點工作之一，其計劃在2021年至2030年間動用3,000億美元推動綠色和轉型融資。今年第一季渣打於彭博亞洲區綠色、社會及可持續發展G3債券簿記行排行榜名列第一，並於2021年居於Dealogic全球及亞太區綠色貸款簿記行排行榜榜首。