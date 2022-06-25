摩通策略師料主權財富基金調整投資組合　能推動美股下周升7%

美國股市年內表現可謂差強人意，其中標普指數更一度落入熊市區。不過摩根大通的策略師Marko Kolanovic卻認為，受惠於主權財富基金及退休基金調整投資組合，帶動美股於下周出現7%升幅。

據《彭博》報道主權財富基金等投資市場的脊樑，為符合其債券及股票在投資組合的配置要求，在每個季度均會調整其在市場上的風險承擔。隨著月結及半年結將至，預料主權財富基金會在下周進為投資組合進行調整。Marko Kolanovic於周五（24日）發表的報告中指出，在目前市場流動性欠理想情況下，相關行動會帶來莫大影響力。

在報告內摩通指出基於市場流動性低迷情，股市在今年內累計跌幅達21%，單是第2季及6月，分別跌16%及9%。

他指出主權財富基金調整投資組合，並非唯一一個主導股市的動力。在今年5月時該行曾預測在6月底時，主權財富基金及退休基金將會合共投放有2,500億美元資金到股市。在資金重新配置，以及市場上出現超賣情況下，為股市升勢帶來進一步動力。

若無出現經濟災難風險資產可收復失地

報道指出在今年3月時，摩根大通曾預料基金調整組合將會推動全球股市在首季末錄得10%升幅。在過於樂觀情緒下，MSCI環球指數於當月只錄得2.5%，亦為今年內該指數僅有錄得升幅的1個月。

此外該行指出目前美國經濟出現衰退機會率增加，但是並無將明年出現衰退落入基本情境預測內，又指出就算目前全球經濟走勢並非良好，若有關投資者預期的經濟災難並無出現，屆時風險資產將會收復大部份失地。