安永料本港IPO全年集資2200億元　雙重上市成中概股回歸主流方式

會計師事務所安永表示，上半年香港新股上市宗數及規模都出現明顯下跌，其中上半年共有20家公司進行IPO（首次公開發售）集資約177億元，分別按年下跌56%及92%，全球排名分別跌至第9及第10位。

集資金額大減之外，新股上市表現亦欠佳，安永指出，上半年逾六成IPO以固定價下限或以下限定價，僅有5%新股以最高價發行。而44%新股首日「破發」，高於去年同期的40%，75%的IPO最新股價仍低於發行價。超額認購倍數亦大幅下降，主板平均認購倍數緊為4.1，按年減少99%。

44%新股首日破發

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮預計，下半年新股市場將回暖，料全年將集資2,200億元，但由於上交所及深交所表現遙遙領先，南韓亦將迎來一宗大型IPO，相信港交所今年集資額重回三甲比較「辛苦」，取決於是否有超大型新股（Mega IPO），躋身前五位可能性較大。

蔡偉榮續稱，由於中美審計問題，在美上市的中概股恐面臨退市，回歸上市有迫切性，今年以來雙重主要上市成為中概股回歸的主流方式，再鼎醫藥及嗶哩嗶哩亦申請由第二上市申請轉換為雙重主要上市，以快速轉換交易場地。

對於港交所研允許未有盈利的科技公司上市，蔡偉榮指，政策寬鬆可吸引更多新股， 參考「B仔股」有專家小組考研，監管就不成問題，即使科技公司沒有盈利、沒有收入，新科技有其他硬指標。