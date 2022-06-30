融創中國核數師羅兵咸永道辭任　空缺由立信德豪填補

融創中國﹙1918﹚宣布，經考慮審核委員會的建議，議決委任香港立信德豪會計師事務所為公司新核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任後之臨時空缺，任期直至公司下屆股東週年大會結束為止。

融創中國解釋，羅兵咸永道會計師事務所應公司建議，已同意辭任公司核數師，6月28日起生效。

羅兵咸永道在其辭任函中表示尚未就以下事項取得進一步資料， 導致其暫時無法完成2021年度業績審核工作必要的審核程序，包括對集團2021度持續經營編製基礎及相關披露影響的評估，集團尚需提供2022年1月1日起不少於12月的現金流量預測及對集團借款合同履行情況的評估；集團應收聯合營公司預期信貸虧損撥備、 待售物業及發展中物業減值損失、 文旅板塊商譽減值及其對應的長期資產減值損失的評估結果更新及支持性資料；及若干聯合營公司及非全資附屬公司合作方訪談、函證及相關往來憑據抽查程序。

公司認為，由於中國內陸及香港地區新型冠狀病毒(COVID-19)疫情反復而實施的嚴格的防控措施、 公司債務展期事宜對財務報表影響尚未確定及業績延遲披露導致涉及會計估計事項須持續更新， 致使審核工作延遲取得數據確認或文件， 對集團的審核程序及年度報告的出具產生嚴重影響。 由於公司未能與羅兵咸永道就完成2021年度業績審核工作的時間表達成共識， 因此董事會經考慮審核委員會的建議後認為， 委聘另一家外部核數師在切實可行的情況下儘快完成審核工作符合本公司及證券持有者及債權人的最佳利益。