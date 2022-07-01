七一｜黃永光︰對香港充滿信心　科技和創新是未來成功關鍵

今天是香港回歸祖國25周年，信和集團副主席黃永光向集團員工發信稱，他對香港充滿信心，尤其是習近平主席重申國家對香港的堅強後盾，支持著力改善施政、民生、青年發展和在各方面發展優勢，構建和諧社會，「我較以往任何時候都對我們的家更滿抱希望。」

黃永光稱，香港經歷過不少高低起伏，每一次均能迎難而上，跨越困難，成就更堅強更團結的家。香港從漁村發展成為耀目的環球貿易金融中心，一路發展從未停步。今天，香港繼續向前，發展新優勢例如創新，在瞬息萬變的全球舞台發光發亮。

他續指，科技和創新是未來成功的關鍵，集團亦積極利用新技術提高生產力、提升顧客體驗、建構更可持續發展的環境，探索更多新機遇。啟發創新能力同樣重要。

信和上個週末舉辦首屆香港創科展，助新生代發揮創意。創科展以「大想頭 齊創新」為主題,吸引逾1,400名中小學生參賽，由香港大學、香港科技大學、香港科學園及香港數碼港領袖組成的獨立評判團從中甄選出120項入圍作品。黃永光稱，年輕發明家結合創意、科技和同理心，研發創新方案照顧社會各種需要，尤其令人感動。期待在未來的香港創科展見到更多新生代新發明。