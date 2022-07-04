TVB財務總裁半年又換人　馮潔儀以個人原因辭任　由李福來署任

電視廣播（0511）宣布，馮潔儀以個人原因辭任公司財務總裁及公司秘書，自今日（4日）起生效。馮潔儀亦不再擔任董事局投資委員會成員及公司授權代表（「授權代表」）。

馮潔儀在今年1月1日才開始接替麥佑基出任財務總裁及公司秘書，短短半年間便宣布辭任。馮潔儀加入電視廣播前，曾出任西九文化區管理局首席財務總監，以及大昌行集團執行董事及集團財務總裁。

董事局同日宣布，李福來獲委任為公司署理財務總裁，陳樹鴻則獲委任為署理公司秘書及授權代表，即日起生效，直至物色到替代馮潔儀的人選。

李福來於2021年12月加入無綫電視擔任企業發展主管，加入無綫電視前曾擔任高盛投資銀行部執行董事，及 PSA International 東北亞地區財務總裁以及後期之集團策略主管。

陳樹鴻現為公司副總經理（法律及國際業務），於2010年加入無綫電視出任法律總顧問及於2016年7月獲委任為現時職位。於加入無綫電視前，曾於亞洲電視有限公司及有線寬頻通訊有限公司任職

董事局宣布，李福來亦獲委任為投資委員會成員。投資委員會由三名成員組成，分別為主席利憲彬、許濤及李福來。