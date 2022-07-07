英鎊歐元齊跌將波及港企　專家：長和系恐受累　滙豐最敏感

反映美元的美匯指數走勢可謂勢不可擋。輕易突破107水平，高見107.27，創20年新高。美元走強，即其他外匯則變相貶。由於本港不少上市公司在海外擁有資產及業務，自然受匯兌因素波及。專家認為，近年將業務發展重心放在歐洲的長和系恐受累，惟作為英資銀行的滙豐（0005），肯定是最為敏感。



由於市場預期美國聯儲局會繼續加快加息步伐，讓美國與其他地區之間息差持續擘闊，促使美元保持強勢。相比之下，英國及歐元經濟動力更為疲弱，並且同受高脹煎熬，作為歐元區內經濟龍頭的德國，更罕有地在今年5月錄得貿易赤字，為逾30年來首見。因此外界預期英倫銀行及歐洲央行難採取較進取加息步伐，讓英鎊及歐元兌美元匯價的弱勢，難一時扭轉。

歐元兌美元曾失守1.02，創20年新低；兌港元亦曾穿8算關。英鎊兌美元亦處於弱勢，昨日（6日）亦跌至1.1876的兩年低位。大行野村亦看淡鎊匯前景，預計本月底鎊匯將跌至1.15，英鎊兌美元將在9月底下滑至1985年以來的最低水平。

外匯市場出現波動，香港公司亦受牽連，特別是海外業務及資產遍布海外的上市公司，或因而產生匯兌損失。當然硬幣是有兩面。部份外幣債務比例較重﹑卻在本地賺取收入的企業，或許可以降低其財務開支，其中最佳例子便是內地航空股及內房股。

總括而言外匯變化最終對企業財務報表上的影響，須視乎其業務收入來源﹑財務報表以何種貨幣列賬，以及庫務與債務管理有關。

專家認為，近年押註在歐洲的長和系，亦受匯率波及。（資料圖片）

長和系恐受累

在本港眾多上市公司中，近年大舉進軍歐洲及英國的長和系，相信亦受英鎊及歐元變化所影響。翻查資料顯示，長和（0001）去年歐洲業務收入佔比達到55.28%，旗下長建（1038）去年英國業務收入佔比達50.4%，歐洲業務收入佔比達12.2%。

事實上長和去年業績中的市場風險敏感度分析，亦點出匯率變化對公司業績及權益總額的影響。

長和於去年業績中的市場風險敏感度分析。（資料圖片）

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，鎊匯、歐元匯價急速向下，反映當地經濟陷入困境。在當地有不少業務的公司亦會受牽連，香港上市公司的財報是以港元或美元作為單位，隨著英鎊兌港元及歐元兌港元匯率變動，英國、歐洲業務收入看上去就會「冇咁靚仔」。

滙豐最敏感

除了長和系受牽連，擁有國際業務的銀行亦難免被波及，滙豐去年在歐洲業務佔比相對高，歐洲業務收入佔總收入達40.39%，僅次於亞洲業務。而渣打（2888）在歐洲及美洲業務去年收入佔比則為13.61%。

不過，溫傑指，除了看業務佔比，還要參考其他因素，由於美匯指數上漲，美國10年期債息盤中一度跌至2.784厘，曾與2年期債息輕微倒掛，是今年4月以來再次出現倒掛，以往賺息差的國際銀行收入或減少，再者銀行向來較受經濟影響，相對以實業為主的長和，更為敏感。

此外，在美國債息率走下的情況下，擁有大量美元債的航空公司、內房等，是否亦受外匯影響，溫傑認為，因為近年內地公司已減少美元債，故影響有限，除非人民幣兌美元大跌，但內地是不會容許此事發生。