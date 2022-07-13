再掀口水戰！　特朗普：本可要求馬斯克「跪下來乞求」補貼

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）與美國前總統特朗普（Donald Trump）再掀口水戰。

馬斯克於社交平台Twitter上留言，指自己不討厭特朗普，但對方是時候退休，「掛上帽子並駛向日落。」，而民主黨亦不應再針對他，「不要讓特朗普唯一的生存之道，就是重新獲得總統職位。」（I don’t hate the man, but it’s time for Trump to hang up his hat & sail into the sunset. Dems should also call off the attack – don’t make it so that Trump’s only way to survive is to regain the Presidency.）

（Twitter圖片）

特朗普就於旗下社交媒體Truth Social上反擊，指當年若果要求馬斯克「跪下來乞求」（drop to knees and beg）補貼的話，他亦會照做。

特朗普指，馬斯克來到白宮為旗下補貼項目向他求助時，如續航里程不夠遠的電動汽車；會撞車的無人駕駛汽車，又或者是哪兒也去不了的火箭飛船，若果沒有補貼，他將毫無價值。他又指，馬斯克稱自己是特朗普的超級粉絲，以及共和黨人，直言大可要求他「跪下來乞求」，對方就會這麼做。

馬斯克之後就以「Lmaooo」，即「笑死我了」的簡寫去回應。