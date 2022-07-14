星展梁兆基：中港樓價有下跌壓力　爛尾樓斷供不會觸發系統性風險

星展香港經濟研究部首席中國經濟師梁兆基表示，今年中港樓價均有下跌壓力，而內地近期出現爛尾樓斷供事件，他認為並不會觸發系統性風險，只是有個別銀行出現該類問題，並非全國性。由於美國仍處於加息週期，他預計中國不會透過減息去解決房地產風險問題，主要考慮到其需要維繫人民幣匯率的穩定，這種狀況料維持半年至9個月。

美國昨晚公佈的6月通脹率創逾40年新高，梁兆基預計，美國將在7月加息0.75厘，其後三次加息0.5厘、0.25厘及0.25厘，至年尾達到3.5厘，即使屆時通脹略有回落，實際利率仍將為負，仍然屬於刺激政策。

相較中國下半年不會減息，但會透過財政政策帶動經濟恢復增長，星展預計全年經濟增長4.2%，低於政府目標。考慮到期內上海封城等因素，預料即將公佈的第二季經濟增長僅將有0.9%。

他又指出，中港經濟最差的時期應已過去，現時不用如其他地區面對通脹問題，故可以看高一線。另外美國有較大機會取消部分中國關稅，中國出口表現仍然不錯，但受到出口價格上漲帶動，出口量則有所下跌，若果下半年美國取消部分關稅，預計中國出口量將能恢復增長。