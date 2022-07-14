美通脹再破頂　相隔一個月港股更「硬淨」　專家︰殺落去誘因細！

相隔一個月，美國通脹昨晚再度超預期，直奔9.1%，刷逾四十年高位。原先市場擔憂今日恒指將重演上月美通脹超預期時「慘烈」跌浪；不過，今日港股表現，卻出奇「硬淨」，恒指收市僅跌不足50點；恒生科指更逆市造好。

上月美通脹超預期 恒指曾挫逾700點

美國通脹「屢破新高」，升勢已持續了接近一年。在去年6月美國通脹十多年來首度突破5%開始，為物價升勢及聯儲局同步加息及「縮表」掀序幕。上個月，美國通脹已經升至8.6%，超出市場預期。數據公布當日(即6月10日)，觸發美股急挫道指重挫近900點，納指跌幅逾3%的驚險一幕；緊接港股開市亦受累挫逾700點收市。

上月美國通脹破頂，觸發美股急挫道指重挫近900點；不過事隔一個月，股市反應卻顯得「波瀾不驚」。（資料圖片）

不過，今次美國通脹再「破頂」，港股的表現，卻顯得「波瀾不驚」。恒指今早跟隨美股偏軟，惟多數時間跌幅徘徊100餘點，跌幅相對輕微，在20700點水平橫行，未有「重演」上月動輒500-600點的跌幅。恒指收市跌幅更不足50點收報20751點。

更甚者，科網新經濟股一向對加息預期、通脹走勢較為「敏感」，當市場加息預期升溫時，股價往往率先受壓。不過今日整體科技股走勢，卻意外不弱，恒生科技指數今日多數時間保持升勢，最多曾升超過1%，收市升40點，升幅0.9%。科指成分股中，貢獻最多的是京東集團（9618）、阿里巴巴（9988）等。另外，市場傳出蘋果已經開始試產iPhone 14，並計劃於8月份量產，支持相關零售股跑出，比亞迪電子（0285）曾升最多逾9%，收市升逾6%，舜宇光學（2382）及瑞聲科技（2018）升2%-3%。

今日整體科技股走勢，卻意外不弱，恒生科技指數今日多數時間保持升勢，最多曾升超過1%，貢獻最多的是京東集團（9618）、阿里巴巴（9988）等。（資料圖片）

美核心通脹持續回落

對於美國通脹「破頂」，港股跌勢卻未算太大的情況，安里控股主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時指出，美國通脹升至9.1%，雖然是遠超市場預期，不過，對於聯儲局衡量加息時，更為重要的是要看核心通脹水平，今次美國核心通脹5.9%，其實是繼續回落，亦反映供應鏈問題有好轉跡象。因此美股科技股跌幅並不多，亦支持今日整體港股走勢相對「硬淨」。

數據顯示，美國核心通脹已經連續三個月出現回落，由4月份的高位6.5%，回落至最新5.9%。

安里控股主席兼行政總裁黃偉康指出，考慮到匯率、資產配置及政策因素，相信恒指將在二萬一上下牛皮波動，「再殺下去誘因細」。（訪者提供）

黃偉康：三大因素港股跌勢有限

對於後市走勢，他認為，現時港股雖然會受到美國加息、流動性收緊所影響；不過港股本月跌幅已經超過1000點，技術上亦失守50天線，已經充分反映了美國通脹及加息等負面因素；相信恒指會在二萬一上下牛皮波動，「再殺下去誘因較細」。原因主要分為三大因素：

第一是從政策的角度看，內地政府的穩經濟措施，仍然為消費復甦提供憧憬；另外，本港新一任政府上場後，對疫情防控的取態，暫時並非如市場原先預期的嚴厲，反而陸續有一些放寬的措施在醞釀之中，亦對大市有承接。

歐美市況風險 比港股更高

第二個因素是，從環球資產配置的角度，基金要選擇投資市場，必先衡量當地的風險與回報及進行排序。眼下強美元大局，歐元兌美元廿年來首次跌至一算水平，其實歐洲投資市場承受的風險，比港股更高。

他指出，雖然港股不時會受到中美貿易磨擦等因素所拖累，不過，基金公司衡量風險時，近日反而更為擔心歐洲的投資情況，憂歐債有重臨風險，甚至是歐元會否面臨「解體」，在外圍市況更顯複雜之下，令港股有一定優勢。

第三，在匯率因素下，今年美國進取加息的大前提下，美元強，各大非美貨幣全線受壓。他指：「隻隻外幣對美元今年都跌，不過，港元與美元掛鉤，是少數能夠抗跌的貨幣」。因此，國際投資者要買選擇不同市場買股票，投資港股所面對的匯率貶值風險是最細的。所以在目前環球市況下，聯繫匯率的保障，對外資有一定的吸引力，亦是港股跌至二萬點附近，出現強力支持的原因之一。

花旗研究指出，參考過去廿年經驗，恒指多數在加息周期初期見底。（資料圖片）

爛尾樓「斷供」 銀行或要「讓利」

不過，對於現時內地多地出現爛尾樓業主「斷供」風波，黃偉康認為會對市場造成打擊，要關注內地監管部門，如何為事件「拆彈」。對於彭博引述知情人士透露，中國住房和城鄉建設部及金融監管部門周二和周三已與部分中資銀行開會，討論部分房地產項目停工情況及銀行按揭貸款斷供風險等，以防止更多購房者可能採取類似停止還貸的行為，他形容事件相當於要銀行「讓利」，不過，相信內地並不會發生如同「雷曼」次按的危機，因為大銀行全屬國家持有的，危機處理的方式有所不同。

花旗研究：參考廿年經驗 恒指在加息周期初期見底

根據花旗研究，參考以往三次美國加息經驗，恒生指數多數在加息周期初段見底，因此認為現時不需對股市過分悲觀。

該行報告指出，美國在1999至2000年合共加息175個基點、2004至06年合共加息425個基點和2015至18年合共加息225個基點。這三個周期中，恒指分別在1999年10月19日、2004年7月14日和2016年2月12日觸底，當時聯邦基金利率分別僅升50個基點、25個基點和25個基點。

如果從總加息幅度看，則在加息周期開展約15%後見底，意味歷史數據反映恒指在加息周期較早階段見底。基於該行料美國今輪加息，累計加息3.75厘，按此歷史數據推算，相信恒指有望在今年5月至7月期間築底。