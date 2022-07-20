律師行曾爆問題影響物業交易　銀公﹕新造按揭款直接付予原按揭行

香港銀行公會今日（20日）宣布，於金管局的支持下，銀行業界將就物業交易提供多一個支付方法選項，以提升客戶保障。金管局指出歡迎香港銀行公會今日（20日）公布就住宅物業轉按交易提供多一種支付安排予客戶選擇，有關安排已獲金管局認可。

銀行公會指，支付安排將會涵蓋住宅物業的轉按個案，包括住宅樓宇內的車位。所有現時為本港住宅物業提供港元按揭貸款的公會會員應於今年年底前為採納支付安排做好準備。銀行需向尋求轉按的客戶提供採用支付安排這個選項。

在支付安排下，新造按揭銀行當進行轉按交易時，會把按揭款項通過銀行間即時支付系統直接支付予原有按揭銀行，而不會再把款項預先支付律師行託管，再以律師行支票清繳客戶原有按揭貸款。若轉按銀行批出的貸款高於原有按揭貸款，新造按揭銀行會把額外款項轉至借款人在該銀行的還款戶口。

銀行公會又指，支付安排是銀行業數碼進程的其中一環，目的是透過銀行之間的直接電子轉帳提升客戶保障。已與包括金管局在內的不同持分者商討，部分銀行亦已順利完成一連串的試點轉按交易。

因此，該試點計劃現擴展至所有相關的公會會員。支付安排將有助避免客戶款項在出現不可預見的情況時被凍結，加強對住宅按揭客戶的保障。

較早前有律師樓職員涉嫌挪用客戶款項，被律師公會接管及凍結戶口，不單令買家不能進行交易，已委管在律師樓的按揭貸款被凍結，令業主未能成功取回賣樓款項、準買家又未能完成交易後；另一間律師樓也因捲入了「套丁」風波，而被部份銀行暫停了按揭交易。

金管局﹕新安排可配合金融科技發展

金管局指出，公布就住宅物業轉按交易提供多一種支付安排予客戶選擇，又指出在新增的物業交易支付安排下，當進行轉按交易時，銀行客戶可以選擇通過銀行間即時支付系統，由新造按揭銀行直接將按揭款項支付予原有按揭銀行。相比現時由新造按揭銀行將款項預先支付律師行託管，然後由律師行安排清繳客戶原有按揭貸款，新增的支付安排更配合金融科技發展，亦可避免客戶款項在出現不可預見的情況時被凍結，有效加強對按揭客戶的保障。此安排亦適用於一些其他的轉按交易場景，例如在不轉換按揭銀行的情況下轉換借款人、無按揭的物業進行按揭套現等。

金管局副總裁阮國恒表示：「部分銀行已於今年第二季進行試點計劃，就新增的支付安排進行一連串的物業轉按交易，所有交易順利完成。因此，銀行業界今日公布將試點計劃擴展至所有提供按揭的持牌銀行。此安排是配合數碼金融發展的一大舉措，亦是加強保障銀行按揭客戶的重要一步，金管局全力支持。金管局衷心感謝業界及其他持份者在過去一年多為敲定各項細節上付出巨大的努力。金管局會繼續與業界及其他持份者緊密合作，確保有關安排能穩妥落實。」

按揭銀行會在今年內向轉按交易客戶提供新增的支付安排以供選擇，屆時會向有關客戶作出更詳細的介紹。