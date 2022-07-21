工銀亞洲實現5G網絡切片技術應用　本港銀行首例

工銀亞洲與中移香港簽署合作備忘錄，憑藉中移香港的5G網絡切片技術，工銀亞洲率先實現離行式ATM自動櫃員機的「金融專網」概念，成為本港首個5G網絡切片案例。

工銀亞洲將聯同中移香港應用相關技術，拓展更多金融服務，進一步體現5G技術賦能銀行業務創新、邁向智慧銀行的願景。依託中移香港的專屬5G網絡資源，技術順利通過測試，印證5G網絡切片技術能滿足銀行業在金融相關應用上對網絡穩定性、安全性、高網速、低時延及高量傳輸的嚴格要求。

工銀亞洲主席兼執行董事高明女士表示，本次工銀亞洲和中移香港聯手，在本港金融同業中率先實現5G網絡切片技術應用，成為本行科技引領策略又一里程，為後續金融業在5G領域的應用創新和數字化轉型奠定了堅實的基礎。未來，工銀亞洲將持續以5G、人工智能、大數據等新技術賦能銀行業務，致力建設數字化、智能化、開放化的金融服務體系，打造全新智慧銀行生態，全方位提升客戶體驗。

中國移動香港董事長李鋒博士表示，目前中移香港擁有超過500萬客戶，為全港最大的流動電訊營運商。是次中移香港與工銀亞洲整合雙方優勢資源，合力打造了本港首個金融業5G網絡切片技術相關應用範例，進一步彰顯了中移香港全面領先的5G技術和應用實力。未來，中移香港將攜手工銀亞洲，在信息化服務和金融服務等領域展開深入合作，以先進的數字技術共同推動香港金融行業數智化轉型，為香港鞏固國際金融中心地位，更好融入國家發展大局提供「數智」驅動力。