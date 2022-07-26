余偉文第二季市場出現完美風暴　預告上半年外匯基金錄虧損

今年上半年受到地緣政治、通脹壓力及經濟衰退憂慮等因素影響，投資者紛紛大舉拋售手上資產，令股票、債券和外匯價格紛紛下跌，金管局總裁余偉文在最新一期《匯思》中預計，上半年外匯基金業績將出現顯著虧損，下半年投資環境料仍將十分困難，但會以「保本先行，長期增值」為投資原則，繼續多元化的投資策略。

余偉文表示，外匯基金作為長線投資者，一直透過資產及貨幣配置多元化分散風險，並持有較多債券，以達致保障資本和維持流動性的首要投資目標。然而，今年上半年出現極為罕見的市況，股債以至其他資產類別的價格同時下跌，短期削弱了不同資產之間互補長短的作用。

在今年首季未計其他投資表現，外匯基金首季錄得投資虧損550億元，是2020年首季以來再次錄得虧損。

難料風暴何時結束

他指出，特別是踏入第二季，一系列因素和事態發展不尋常地同時惡化，加強了風暴的破壞力，建構「完美風暴」，當中包括持續的地緣政治緊張局勢擾亂了能源和基本糧食供應，多個主要地區的通貨膨脹達到40年高位導致通脹憂慮加劇，央行緊縮政策的立場強硬，經濟衰退的憂慮浮現打擊投資者情緒，以及內地因管控新冠病毒而實施封鎖措施。面對市場不確定性大幅增加，投資者紛紛大舉拋售手上資產，令股票、債券和外匯價格於第二季跌幅比首季度更甚。

余偉文表示，受完美風暴影響，外匯基金與其他投資者一樣難以避免損失，預期今年上半年的業績將出現顯著的虧損。不過，外匯基金的多元化長期資產配置、因應外圍最新局勢變化作出的防禦性部署，以及在4月25日的《匯思》文章中提及的戰略性調整（即增加現金和浮動利率債券、調整非美元資產比例、持有抵禦通脹的投資產品等），相信有助將「完美風暴」的傷害減低。他又強調，不宜過分着重短期表現，而是應該從中、長線，按照外匯基金的投資目標去評估其投資表現。

至於風暴結束何時結束，余偉文認為言之尚早，但唯一較肯定的是，較高的利率能增加債券組合的利息收入，抵銷部分債券價格下跌所造成的損失。不過，下半年投資環境仍然充滿挑戰，通脹高企、央行緊縮政策、地緣政治緊張以及經濟衰退憂慮等因素將繼續纏擾着金融市場。市場的不確定性已導致投資公司和分析師對各種資產價格的預測出現很大差異，使投資決策更具挑戰性，故此下半年的投資環境仍然十分困難。

他指出，無論市況如何動盪，投資環境如何艱鉅，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，不會因短期投資損益的波動，進行短期投機或「追逐市場」，增加風險及交易成本，偏離外匯基金的長線投資目標。金管局會繼續多元化的投資策略，以穩定外匯基金的長期投資回報。