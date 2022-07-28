百威上半年多賺24%　藉產品高端化抵消成本壓力

啤酒股百威亞太 （1876） 首席執行官及聯席主席楊克表示，新冠疫情影響內地市場上半年表現，但啤酒行業及公司業務具韌力，消費者需求仍然強勁，表現按月改善。

成本方面，他認為，雖然大宗商品價格上升使原材料成本上漲，但公司實行高端化政策，有助抵消成本上升問題，但預期第三季大宗商品價格仍然持續上升，到第四季影響才會減弱。

上半年公司賺6.25億元（美元‧下同），按年增逾24%，不派中期息。

上月內地銷量已回復增長

由於中國於3月至5月加強疫情管控措施，使中國上半年的銷量下跌5.5%，使中國地區上半年收入下跌3.2%；而上半年總銷量則下跌1.4%，收入跌0.7%至34.5億元。公司指出，在6月份，中國的銷量已回復並錄得高個位數增長。百威上半年總銷量，相當於日均賣啤酒逾23萬公升，以330ml罐裝啤酒計算，約接近每日72萬罐。

至於韓國方面，餐飲渠道的所有限制措施現時均已取消，收入錄得雙位數增長，經營環境在上半年持續改善，每百升收入錄得高個位數增長。 同時，韓國於2022年第二季度，全國性品牌凱獅推出第一款小麥啤酒「Cass White」帶來光環效應，消費者反應理想。

百威收市報23.7元，升1.7%。