梁兆基：下半年經濟環境不樂觀　全年或再現負增長

香港總商會總裁梁兆基表示，本港下半年經濟環境不太樂觀，外圍局勢又不穩定，今年全年經濟或再度出現負增長。

梁兆基於電視節目中表示，總商會今年2月已調低今年本港經濟增長預測至1.2%，當時正值第五波疫情及俄烏戰爭剛開始，但情況較想像中長。第一季本港經濟已收縮4%，他估計估計第二季數字相當難看，相信整個上半年為負增長。

他續指，下半年本港經濟亦不樂觀，現在第三季經濟看不到有好訊息，除非第四季全面通關，但即使如此，外圍局勢不穩定，最近出口亦減慢，所以下半年亦不樂觀，香港全年仍有機會出現負增長。

梁兆基估計，本港樓價下半年可能呈緩慢回落，幅度約3%至4%，（資料圖片）

冀11月前實施對外免檢疫通關

梁兆基希望11月前可實施對外免檢疫通關，並指香港作為國際金融中心，對外交往相當重要，現在已放慢步伐一段很長時間，擔心若再不通關，將流失很多生意機會或未來增長機遇，他形容通關問題是近在眉睫。

對於美國聯儲局連續兩次大幅度加息0.75厘，他認為，本港在8月加息的機會不大，如果聯儲局在9月加息半厘，本地銀行仍有空間考慮不跟隨加息。梁兆基又估計，本港樓價下半年可能呈緩慢回落，幅度約3%至4%，明年持續偏軟，屆時將無可避免出現負資產數字增加的情況，不過本港住宅需求仍然強勁，樓價無大跌風險。