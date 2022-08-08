港交所﹕MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證掛牌　提升產品競爭力

香港交易所（0388）指出首批A股結構性產品 — MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證今天（8日）上市，進一步鞏固香港作為離岸A股風險管理中心的地位。

這批於香港交易所新上市的衍生權證以MSCI中國A50互聯互通指數為基礎，該指數追蹤50隻可透過滬深港通買賣的主要上海及深圳上市大型股票的表現。

香港交易所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁表示：「我們非常歡迎首批MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證在香港上市，標誌著香港交易所A股產品生態圈的持續發展，為市場提供管理投資中國的新工具，進一步提升我們的A股產品生態圈的競爭力。『連接中國與世界』是香港交易所的戰略重點，讓我們充分把握未來十年中國資本財富迅速增長和多元化所帶來的新機遇。我們會繼續與市場携手發展離岸A股生態圈。」

香港交易所聯席營運總監及市場聯席主管姚嘉仁於掛牌慶祝儀式上致辭。

香港交易所於2021年10月成功推出旗下首隻A股指數期貨 — MSCI中國A50互聯互通指數期貨，兩個月後（即2021年12月）迎來了首批追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的交易所買賣基金（ETF）上市，進一步拓展香港的離岸A股生態圈。今天上市的MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證將可為國際投資者提供有效管理其滬深港通下A股持倉的風險管理工具。

MSCI中國A50互聯互通指數涵蓋中國內地A股大型股中最大的50隻股票，並在每個行業納入最少兩隻股票，以全面反映中國的經濟狀況。該指數包含50隻合資格滬深港通交易的股票，並與主要MSCI A股指數的歷史表現高度相關。

香港現時是全球交投最活躍的上市結構性產品市場，截至2022年7月底的上市產品數目超過11,900隻。今年首七個月，香港交易所結構性產品市場的平均每日成交額達到179億元，佔同期現貨市場的平均每日成交額約13.4%。