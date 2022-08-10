國泰業績前瞻三大重點　燃油對沖料再「賭對」　譚朗蔚︰難有驚喜

國泰航空（0293）今日﹙10日﹚公布中期業績，因應上半年本港防疫檢疫政策未有明顯放寬，大行預料今年國泰上半年仍錄得約50億元虧損。可幸的是，近月港府陸續放寬入境政策，大行預期國泰7月份或已轉盈，並料今年下半年將錄得約40億元盈利。

是次業績須留意國泰對於下半年客運的趨勢、油價高企下燃油對沖的成效，以及對未來通關的部署等三大要點。有分析師認為，最近放寬防疫措施屬利好消息，盈利未必可以短期內暴升，轉虧為盈必須放長雙眼。加上預計下半年油價持續受壓，反而有機會使國泰在燃油對沖方面的收益減少。



疫情困擾全球超過兩年，百業蕭條。隨著海外陸續重新開放，航空業迎來轉機。已連續兩個財年錄得嚴重虧損的國泰航空，今日（10日）公布中期業績。

根據國泰今年7月公布的營運數字，公司預計至今年底，客運運力將最高可達疫情前水平約25%，貨運運力則回復至疫情前水平約 65%。

滙豐環球研究報告稱，因應運力增加，國泰由原本目標減少現金支出至5億元以下，已更改為目標每月錄得淨現金收入。該行大概相信，國泰在7月份已經轉虧為盈，加上隔離政策進一步放寬，預期國泰可以更早達至運力目標，為下半年盈利帶來動力。

滙豐維持預測不變，預計國泰2022年全年虧損約11億元，當中上半年虧損達50億元，而下半年則預計錄得約40億元盈利，較2021年同期的20億元大增一倍。該行維持「買入」評級，目標價為11元。

國泰航空行政總裁鄧健榮曾指，國泰短期目標是將營運現金消耗於未來數月減至每月少於5億元。（羅君豪攝）

上半年客運需求回升

是次中期業績關注點之一，相信是預期下半年隔離檢疫政策放寬後，航空業的客運需求回升狀況及預測。根據國泰公布今年6月份營運數據，在客運方面，6月份載客15萬人次，按年增加 269.2%，仍較疫情前 2019 年 6 月的水平下跌 95.2%。乘客運載率按年上升45.3 個百分點，至67%。在 2022 年首六個月，載客人次按年增加113.5%，運力則下跌 26.6%。

貨運方面，6月份國泰運載10.45萬公噸貨物，按年減少 4.4%，與 2019 年 6 月相比則減少 36.2%。運載率下跌 12.1 個百分點至 68.4%，運力則按年上升 0.5%，但與 2019 年 6 月相比下跌 44.1%。在 2022 年首六個月，載貨量按年跌 4.3%，運力下跌 31%，而貨物收入噸千米數則下跌 35.7%。

隨著客運需求預期回升，國泰航空早前已提早部署，將原本因疫情而停泊在澳州愛麗絲泉沙漠上的大型機隊，全數調回香港，涉及飛機數量佔國泰機隊的70%。國泰形容這是「歷來最大型行動」，目標是要做好準備，再向世界出發。

國泰航空早前已提早部署，將原本因疫情而停泊在澳州愛麗絲泉沙漠上的大型機隊，全數調回香港。（資料圖片）

燃油對沖料再錄收益

過去十年國泰的燃油對沖政策一直為人詬病，直至去年油價飆升，最終2021全年燃油對沖為國泰帶來23.36億元收益，令燃油成本大幅壓低至70.31億元。

隨著俄烏戰局所帶來的不穏定性，使石油價格在今年的波動較大。在今年年頭，倫敦布倫特原油期貨徘徊在每桶80美元，直至3月份因俄烏戰局而暴升至120美元，及後於5月稍為跌到100美元以下，但在6月份再度重返120美元高位，現時仍維持近百美元水平，有利國泰的燃油對沖政策。

滙豐研究報告亦提到，在2011年至2020年的十年間，國泰燃油對沖虧損累計涉約250億元，直至2021年終錄盈利，並預期2022至23年可繼續錄得對沖收益。報告指，在2022 年，國泰的燃料對沖覆蓋率超過 50%，當中布倫特原油執行價格低於每桶 60 美元，而當前市場價格超過每桶 100 美元。

李家超日前宣布，8.12起縮短酒店檢疫期，改為「3+4」，即酒店檢疫3天、家居醫學監察4天。(李澤彤攝)

通關在望 滙豐：免檢疫可能短期內實現

就在國泰公布中期業績前，政府於本月8日宣布，由8月12日起將機場抵港人士檢疫安排轉為「3 + 4」，即 3 天酒店檢疫加 4 天家居醫學監察。國泰航空歡迎有關安排，認為措施對促進旅客來港具正面作用，並促請政府盡快制訂清晰的路線圖，在可行情況下全面取消所有機組人員及旅客的新冠防疫限制。

滙豐的研究報告亦提到，港府逐步放寬抵港檢疫安排，終有一天能夠免檢疫，該行並認為很可能在短時間內實現。另一方面，由於目前國內往返海外的直航仍然十分有限，滙豐環球研究預期，未來將有更多內地居民透過香港轉機往海外。

譚朗蔚上半年本港經濟仍受疫情重創，預計國泰中期業績不會有驚喜。（資料圖片）

譚朗蔚：對沖收益有限 放寬防疫措施未必一帆風順

不過，富昌證券聯席董事譚朗蔚對國泰上半年業績未有太大期望，始終上半年本港經濟仍受疫情重創，預計不會有明顯復甦，故預計中期業績不會有驚喜。

在燃油對沖方面，譚朗蔚預計上半年會有一定正面影響，有機會「賭啱」而收窄虧損。但他預期油價已經見頂，並有可能出現跌勢，料下半年油價會持續受壓，反而有機會令國泰未來在對沖方面的收益減少。惟他強調，公司應以本業收益為重點，整體仍須視乎客運及貨運業務。

展望下半年表現，譚認為會較上半年好，但預期不會出現報復式暴升，更傾向是逐步收復。「唔係放寬（檢疫）措施及通關，就一面倒咁一帆風順，有機會下半年又再爆疫情，所以好難估。」他認為要航運業復甦是國際性事件，不可以只有中港內部開通，但對外仍處於封關狀態。