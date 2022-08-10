恒指全日挫392點　 龍湖遭大行削劈價瀉逾16%　碧服跌近6%

美股三大指數回落，其中反映科技股走勢的納指，跌幅逾1%，表現遜於道指及標普指數。亞太區股市今早亦承接美股弱勢，普遍向下。商品市場方面，油價及金價均回落，其中紐約期油險守90美元。



【16:36】港股全日跌392點

港股今日又再次低收，更曾失守19500點，其中內房股龍湖（0960）在遭到大行劈目標價等消息拖累下，股價跌幅一度接近2成，貼近20元大關。

恒指收市報19610點，跌392點，國指跌150點，報6644點，科指跌121點，報4173點，成交額為892億元。

龍湖收市報20.9元，跌16.4%，旭輝（0884）跌4.9%，碧桂園（2007）跌7.2%，中海外（0688）跌2.9%。

物管股亦低收，碧桂園服務（6098）跌5.9%，報13.84元，保利物業（6049）跌3.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.8%，美團（3690）跌3.6%，騰訊（0700）跌0.8%。

【15:39】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3230點，跌17點，深成收市報12223點，跌107點，滬深300指數4109點，創業板指數收市報2658點，跌36點。

亞太區股市方面，日股跌180點，報27819點，台股跌111點，報14939點，韓股跌22點，報2480點。

恒指最新報19556點，跌446點，國指最新報6617點，跌177點，科指跌143點，報4151點。

龍湖（0960）曾低見20.1元，為逾1年新低，最新報20.3元，跌18.8%，成交額為6.48億元。

【13:52】港股跌近500點

港股跌幅擴大至接近500點，最新報19514點，跌488點，國指報6606點，跌188點，科指報4151點，跌143點。

龍湖（0960）急瀉15%，報21.25元，碧桂園（2007）挫7.6%，中海外（0688）跌3.4%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5%，融創服務（1516）跌4.2%。

【13:03】恒指跌勢午後維持逾400點

國泰（0293）已於中午公布中期業績，上半年虧損50億元，按年收窄近34%。午後股價迅即抽升，最新報8.75元，升2.7%。

恒指最新報19590點，跌413點，國指最新報6631點，跌163點，科指最新報4163點，跌132點。

【12:33】港股半日跌414點

港股表現疲弱，恒指中午收市報19588點，跌414點，國指最新報6634點，跌159點，科指跌133點，報4161點，成交額為478.6億元。

醫藥股表現疲弱，藥明（2269）中午收市報67.3元，瀉9.7%，阿里健康（0241）跌4.5%，中生製藥（1177）跌3.5%。

科技股亦向下，阿里（9988）跌2.4%，報87.45元，騰訊（0700）跌1.3%，美團（3690）失守170元，中午收市報168.6元，跌4.2%。

手機設備股方面，舜宇（2382）跌4.4%，瑞聲（2018）跌3.4%。

銀行及金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，報51.9元，恒生（0011）跌0.9%，港交所（1299）跌2.5%。

【10:54】恒指跌逾400點

港股跌勢進一步下跌，跌幅逾400點，最新報19586點，跌417點，國指最新報6639點，跌155點，科指最新報4165點，報129點。

藥明（2269）跌6.6%，最新報69.6元，安踏（2020）跌5%，阿里健康（0241）跌4.1%，李寧（2331）跌3.9%。

【10:37】恒指挫逾300點

港股跌勢進一步加劇，恒指最新報19634點，跌369點，國指報6658點，跌135點，科指最新報4173點，跌122點。

比亞迪（1211）跌4.2%，創科（0669）跌3.7%，中生製藥（1177）跌3.1%，潤啤（0291）跌2.9%。

【10:08】恒指跌幅擴大至逾200點

港股跌幅擴大，恒指最新報19801點，跌201點，國指報6720點，跌74點，科指最新報4218點，跌77點。

藥明（2269）為最新報70.65元，跌5.2%。

舜宇（2382）最新報112.4元，跌3%。

【09:25】恒指低開46點

恒指低開46點，報19956點，國指最新報6777點，低開16點，科指最新報4281點，低開13點。

阿里（9988）低開0.3%，美團（3690）低開0.7%，騰訊（0700）高開0.5%。

滙豐（0005）高開0.2%。

地產股方面，今早長實（1113）﹑新世界（0017）及新地（0016）均平開，長實最新報55.2元。