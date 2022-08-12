駿隆:　7月強積金回報回溫　人均蝕461元

美國通脹在6月有見頂跡象，市場預期未來通脹緩和， 駿隆數據顯示，7月強積金多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。由於上半年強積金表現較差，今年首7個月，每人平均蝕32,752元。若單計算7月，則僅蝕461元。

截至7月31日，駿隆強積金綜合指數跌逾0.2%。7 月份三大主要指數除股票基金外皆有所回升，股票基金指數跌約1.8%，混合資產基金指數升近1.6%，固定收益基金指數升0.4%。

駿隆表示，強積金屬長期投資，建議成員毋須過分擔心短期市場波動。美股 7 月收高，但美國未來經濟前景仍不明，預期美股持續波動，投資者應持續關注通脹及聯儲局動向。中港股市方面，由於地緣政治、疫情反覆、爛尾樓等風險，預期短期市場波動加劇，長線仍看好中港股市。

駿隆認為，歐洲方受俄烏戰爭影響，增加俄羅斯能源出口不確定性。歐洲下半年經濟恐受到衝擊，預期歐洲股市將持續震盪。亞洲股市表現預期仍相對抗跌，日本央行維持寬鬆貨幣政策，令股市表現回升，東南亞和澳洲出口、經濟成長強勁。製造業方面，南韓雖陷入萎縮，但投入價格成長趨緩，東南亞、印度製造業成長依舊穩健。

7 月份混合資產基金上漲。股票市場漲跌不一，7 月美債孳息率波動，曾急劇下降。駿隆預期，今年內環球市場的資產整體表現將受制於貨幣政策、地緣政治風險及美債息發展。

歷來年率化淨回報率為3.1%

積金局指出，強積金乃跨越30﹑40年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況 ，以免得不償失 。

當局又指出過去21年間，強積金有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後通常亦能夠 回升。截至今年5月底，強積金自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為3.1%，高於同期的1.8%年率化通脹率，顯示強積金制度長遠經得起考驗 。