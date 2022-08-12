上月內地新增貸款6790億元人民幣　增幅按年大減逾4000億元人民幣

人民銀行公布7月份人民幣貸款增加6,790億元（人民幣‧下同），按年少增4,042億元。

分部門看，住戶貸款增加1,217億元，其中，短期貸款減少269億元，中長期貸款增加1,486億元；企（事）業單位貸款增加2,877億元，其中，短期貸款減少3,546億元，中長期貸款增加3,459億元，票據融資增加3,136億元；非銀行業金融機構貸款增加1,476億元。

今年1至7月，人民幣貸款累計增加14.35萬億元，按年多增5,150億元。

7月末，外幣貸款餘額8,615億美元，同比下降8.8%。7月份外幣貸款減少311億美元，同比多減282億美元。

人行又指出，7月底廣義貨幣（M2）餘額257.81萬億元，按年增長12%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和3.7個百分點；狹義貨幣（M1）餘額66.18萬億元，按年增長6.7%，增速分別比上月末和上年同期高0.9個和1.8個百分點；流通中貨幣（M0）餘額9.65萬億元，按年增長13.9%。當月淨投放現金498億元。

此外7月社會融資規模增量為7,561億元，比上年同期少3,191億元，6月為51,733億元。