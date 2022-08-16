高瓴上季操作曝光！　增持阿里巴巴和拼多多　清倉理想汽車

高瓴旗下HHLR披露上季美股持倉，增持阿里巴巴﹙港︰9988﹚和拼多多，分別買進189萬股和139萬股。科技和新能源依舊是HHLR的重點投資方向，期內買入了亞馬遜、微軟等科技公司。新能源方向上，清倉了理想汽車﹙2015﹚，但同時又新增買入了特斯拉和晶科能源控股，同時加倉大全新能源

HHLR十大重倉股為百濟神州﹙港︰6160﹚、京東﹙港︰9618﹚、賽富時、DoorDash、SEA、唯品會、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼、大全新能源，其中有7間是中概股。全部美股持倉中，中概股合計持有市值近30億美元，市值佔比達到了64%。

另外，高盛上季重倉增持美債ETF，據集團向美國監管機構呈交文件顯示，在新建股票或基金中，規模最大的是IShares美國國債ETF，增持621萬份額，價值1.483億美元；增持IShares美國國債浮動利率債券ETF 112萬份額，價值5650萬美元。另外，高盛亦增持阿里巴巴 ADR 12%至2,530萬股，價值28.8億美元

期內，高盛減持的股票或基金達2,229間，科技股中，蘋果遭減持490,920股至7,530萬股，價值103億美元；減持谷歌母公司Alphabet的A類股160萬股至4,040萬股，價值44億美元。