財庫局舉行會議　與虛擬資產業界高層等交流意見　冀促行業發展

財經事務及庫務局周一（15日）舉行閉門會議，為促進香港虛擬資產行業的蓬勃發展與業界領袖交流意見。此會議由財經事務及庫務局副局長陳浩濂、證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣，以及投資推廣署金融科技主管梁瀚璟共同主持，並獲得超過十家虛擬資產公司的高級管理人員，以及來自法律和學術界的領袖在線上線下共同參與。

會議期間，財經事務及庫務局和證監會就《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》向行業領袖講解背後所考慮的主要因素。陳浩濂表示，立法會目前正在審議草案，他希望草案能盡快獲得通過，使修訂條例能於下年生效。根據業界意見反映，業界領袖指出香港所提議的虛擬資產服務提供者監管制度，較其他司法管轄區更清晰明確及對客戶資產提供較多保障。證監會亦藉此會議向業界解釋證監會對虛擬資產的監管立場和方向。數家與會的虛擬資產公司均對在新制度下申請牌照表示感興趣。

陳浩濂表示：「我們相信建立虛擬資產服務提供者發牌制度，配以適當的監管，將有助確保市場逐步穩健地發展，同時保護投資者利益。訂立全面的監管制度對增加市場信心尤其重要，並為香港虛擬資產行業的可持續發展鋪路。」

特區政府十分重視金融科技的發展和業界意見，財經事務及庫務局和投資推廣署會繼續舉辦此類交流會，聆聽業界意見。