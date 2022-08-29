四大內銀今明放榜　分析：次季盈利料按年增約5%　呢兩間增幅較大

四大內銀股本周放榜，農業銀行（1288）今日（29日）公布中期業績，建設銀行（0939）、工商銀行 （1398）、中國銀行（3988）明日（30日）公布。分析認為，四大內銀次季盈利可望按年增長5%左右，但上半年受疫情影響，國民收入水平受影響，信用卡、消費貸款可能出現較多違約，而人行日前公佈降LPR利率，亦可能令內銀盈利降逾2%至12%。

富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾預計，農行、中行第二季盈利按年可有較大增速，增長介乎5%至6%。皆因農行相對其餘三大內銀，貸款增速較快，中行則因海外業務會受外圍加息帶來正面影響。至於工行、建行資產規模較大，料增長介乎4%至5%。

房地產貸款方面，陳姝瑾稱，根據銀監會數據，今年上半年，各內銀都加快不良貸款的核銷和處置，故認為四大內銀的房地產業公司貸款最終不良率與今年初相比，會基本持平，上下幅度可能都是3個點子之內。但房地產板塊不良率升幅，未必能實際反映最終房地產業違約率情況，估計房地產業違約率續升。

除此之外，她認為，上半年受疫情影響，加上失業率上升，都導致國民收入水平受影響，信用卡、消費貸款可能出現較多違約，故內銀的信用卡貸款、消費貸款不良率可能升幅較大。

瑞信：人行降LPR利率令內銀盈利降逾2%至12%

人民銀行日前公布將內地一年期及五年期以上款市場報價利率（LPR）各下調5個及15個點子，瑞信發表報告表示，降低LPR已被市場廣泛預期，因於今次LPR是不對稱性降息，假設存款利率沒有進一步變動，該行認為，其所覆蓋的內銀全年盈利可能下降2.8%至12.9%，料淨息差可能會收窄3.3至8.7個點子。

該行指，基於將內地一年期及五年期以上LPR各下調5個及15個點子，按其敏感度分析，料將拖低工行、建行、農行、中行、招行盈利預測各8.2%、8%、9.5%、8.7%及4.5%，料拖低郵儲行（1658）盈利預測12.9%。

不過，瑞信表示，今次降息旨在鼓勵長期投資和購房需求，如果內地降息可以幫助經濟增長，內銀股亦可能會受益，而需求對內銀行業至關重要，若單靠降息可能不夠有效，指當局需要多方面的協調政策努力來增加增長動力。