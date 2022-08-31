日韓放寬入境限制　何時出手唱錢？　專家﹕若短期成行當刻也合理

每年一到8月底，一種前往日本及韓國看看紅葉的感覺油然而生，享受一下秋天清爽之感。日本政府及韓國政府今日（31日）均宣布歡迎旅客到訪當地措施，其中日本更將每日到訪當地的旅客數目上限增至5萬人。



既然日本及韓國放寬前往當地旅遊限制，並一向是港人熱門旅遊地點，有意者當然要作出準備，包括換取該國貨幣，先可以暢快地「食買玩」。可是何時才為兌換貨幣的最佳時機？專家指出若已計劃在短期內出發前往日本，在現階段兌換日圓也是合適，畢竟日圓暫時難有太大貶值空間。可是日圓前景仍被看淡，預料年底時兌美元或低見150。



日韓政府公布便利旅客安排

自從新冠肺炎在全球多地傳播後，日本政府為免疫情在當地更嚴峻，因此便限制非必要的旅客前往，就連去年舉行的東京奧運會亦不容許觀眾入場。限制旅客入境，對有意透過旅遊業帶動經濟走出困境的計劃無法實行，當地經濟同時亦受到政府實施防疫限制措施影響。

隨後日本政府逐步放寬入境，在今年6月1日起，海外旅客前往當地每日上限人數增至2萬人。隨即有本港旅行社籌辦旅行團前往日本。至今日日本首相岸田文雄宣布，從下周三（7日）起，將每日海外旅客前往當地上限數目增至5萬人。

在日本宣布放寬旅客境限制的同時，韓國政府亦宣布從9月3日起，取消目前旅客入境前新型冠狀病毒肺炎的核酸檢測要求，全面開放入境。

日韓兩國政府一同宣布便利旅客入境措施，難免激起港人前往當地旅遊的意欲。何時是合適兌換日圓及韓圜？獨立外匯商品分析師盧楚仁直言，若計劃於短期內前往日本旅遊，現階段兌換日圓屬合理，因為再貶值空間有限。

可是對日圓前景則仍看淡，因為日本央行行長黑田東彥於上周末出席Jackson Hole全球央行年會時，表示會繼續現行寬鬆措施，反觀聯儲局在下月議息會議有機會再加息0.75厘，以及從9月起當局將每月資產負債表收縮規模增至950億美元。除非日本經濟前景突然有明顯變化，促使日本央行退出現行寬鬆措施。

日開放旅遊難讓經濟大幅改善

至於當地進一步開放旅遊會否讓經濟大幅回升？盧楚仁認為相信機會不高，最多只能將當地經濟不致過於疲弱。

在談及日圓匯率展望時，盧楚仁指出聯儲局取態相當鷹派，預料美匯指數可突破110，有機會上試111.3。由於美匯強勢，相信日圓及韓圜等貨幣較弱，其中日圓兌美元在今年底有機會低見150。韓圜兌美元則有機會反彈至1,330後，先下試1,352.56，之後有機會再下試1,380至1,400。

他指出日﹑韓同為工業大國，若日圓貶值，相信韓國亦會對韓圜貶值感歡迎。

狂日圓疲弱環境下，有哪些投資可以留意？盧楚仁指出曾聽聞有有港人前往日本置業，若有意在當地作長期投資，於當地購入民宿收租亦為可考慮方案。