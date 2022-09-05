新世界應用中央冷氣解決方案　辦公室3個月減少13%排放

StartmeupHK 創業節活動「1.5°C 峰會 2022」今日（5日）舉行。新世界發展（0017）開放創新平台助理總經理黃振南表示，平台Eureka Nova將繼續與其他公司合作，透過科技應對氣候變化影響，為可持續發展生態圈創造協同效應。

恆木環保科技創辦人及總監江文康出席同一場合，他表示，公司研發將園林廢物，通過高溫壓成環保塑木，可用來製造戶外木地台、牆板及戶外家俬等。

受電力供應、土地局限等問題，每日可處理約兩至三噸建築廢料。他指出，每塊環保塑木成本雖然貴一般木材15至20%，但可通過回收以減少運去堆填區的廢料。目前產品供應予新世界等部分發展商，及政府部份項目。

他表示，雖然面對租金及基建設施限制，但作為一間初創企業，幸好找到其產品（End Product），舒緩資金流問題。他期望在政府的支持下，可將產量提升一倍或以上，但要持續發展，政府或需在法規上「下功夫」。

恆木環保科技創辦人及總監江文康指出，公司研發將園林廢物，通過高溫壓成環保塑木。(蘇煒然攝)

至於智慧樓宇物聯網初創en-trak首席執行官及創辦人周光明表示，疫情期間反成公司發展機會。

公司主要解決寫字樓中央冷氣系統浪費資源的情況。他指出，由於部份公司需要分A、B Team 工作，過去在中央冷氣控制下，就算寫字樓只有一名員工，整層辦公室都需要開冷氣。

但使用其系統後，如果可通過應用程式去控制自己附近的冷氣系列，以達到節流作用。他舉例，其產品在新世界的一個辦公室試行三個月後，節省了13%的碳排放。