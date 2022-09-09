轉數快每日處理9.28萬宗交易　金管局研推至內地及泰國

「轉數快」已經推出接近四年，金管局副總裁李達志發布文章表示，「轉數快」於今年3月突破了1,000萬個帳戶登記。截至今年8月底，「轉數快」已錄得1,090萬個登記，使用量亦持續有穩定增長，今年8月平均每天處理9.28萬宗實時交易，這較系統剛推出時（2018年10月），大幅飊升了17倍。

他指出，香港成為數字人民幣在大陸以外首個跨境試點進行技術測試，以促進粵港澳大灣區互聯互通，及提升跨境支付服務效率和用戶體驗。有關技術測試目前已進入第二階段，主要測試通過「轉數快」為數字人民幣錢包增值。

第二階段的測試範圍和規模亦有所擴大，參與的銀行由第一階段的一間增加至四間，並繼續邀請銀行員工及商戶參與。現時測試進展良好，金管局會適時引入更多數字人民幣運營機構與香港本地銀行參與測試，以便香港居民將來在内地使用數字人民幣。

李達志透露，除了數字人民幣的跨境測試外，金管局亦正研究如何透過與其他地方的電子支付系統互聯，讓香港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」進行支付。金管局正與泰國央行合作，探討讓香港居民於泰國使用「轉數快」支付，及讓泰國旅客在港使用當地的快速支付系統「PromptPay」。

金管局期望在疫情緩和、旅遊業逐步復蘇之際，可以為香港人到海外旅遊或來港旅客提供多一個安全快捷的支付選擇，給旅客一個嶄新的體驗。這次合作亦會為日後再進一步拓展跨境支付服務的版圖奠下良好基礎。

另外，針對使用手機進行網購的需求增加，「轉數快」亦推出了新的「App-to-App」（ATA）及「Web-to-App」（WTA）付款功能，自2021年12月大部分零售銀行實施第四階段開放應用程式介面（開放API）計劃下的ATA及WTA付功能後，此功能的使用量持續穩定增長，今年8月交易量已有近45萬宗。

致力考慮讓商戶減營運成本

李達志並指出，「轉數快」現時已獲超過八成的政府部門採納為繳款選項之一，未來更會進一步涵蓋更多公共服務。除政府外，不少商戶採用「轉數快」包括其直接扣帳功能作收款方式，而且應用廣泛，例如學校經「轉數快」收取學費，或證券行讓客戶透過「轉數快」增值股票戶口。

他表示，為了讓更多商戶可以減省營運成本，金管局一直與銀行及儲值支付工具營辦商緊密溝通，鼓勵它們為小商戶設計成本低、高效益、簡易的「轉數快」收款方案。目前有銀行及儲值支付工具營辦商已經或計劃推出這類既經濟又簡易的收款方案，例如向小商戶提供「轉數快」QR code方便進行收款，免卻現金找續，並大幅減免相關交易收費或全面豁免收費。

當然，這些方案的收費會因應個別銀行及儲值支付工具營辦商所提供的服務而略有不同。就小商戶（例如家庭式經營的小店或小商販）而言，由於其營業額不能與具規模的企業相比，經營成本往往是它們重要的業務考量之一，因此簡易及收費相宜的電子收款方案最切合它們的需要。同時，協助小商戶融入電子支付世代，亦是金管局推動普及金融的目標之一。